Kappa e K-Way i nuovi partner ufficiali del team Alpine in F.1

(di Emanuele de Laugier) – Kappa e K-Way, marchi del gruppo italiano BasicNet, sono i nuovi partner ufficiali per le prossime stagioni della scuderia Alpine di Formula 1. Kappa vestirà i piloti per il “fuori pista”, così come tutte le squadre tecniche ed operative, per tutta la durata del contratto. L’accordo comprende anche l’Alpine eSport Team e l’Alpine Academy. K-Way diventa l’Official Lifestyle Partner e fornirà tutto l’abbigliamento da viaggio alla squadra.

“Stavamo discutendo da più di un anno con Kappa di un’eventuale partnership con il team Alpine”. Ha spiegato Ludovic Dumas, fondatore di XIX Counsaltings, società di consulenza che ha accompagnato i due nuovi partner alla firma del contratto.”I produttori di abbigliamento e di attrezzature hanno bisogno di un certo lasso di tempo per preparare le collezioni. Kappa ha una rete di vendita al dettaglio internazionale potente, che è ciò che Alpine stava cercando. A parte Puma, nel Motorsport non esiste un altro fornitore di abbigliamento e di attrezzature sportive, ed essendoci uno spazio libero, Kappa ha la volontà di svilupparsi in questo mercato”.

Per questa nuova partnership, Kappa creerà diverse collezioni di tessuti tecnici per il kit della squadra, prodotti per i tifosi, una gamma di calzature ed una serie di accessori su licenza dell’Alpine F1 Team. La marca italiana si affiderà ad una rete mondiale di partner per distribuire e proporre queste collezioni ai fan di tutto il mondo.

Kappa, fondata nel 1967, è un marchio di abbigliamento sportivo e lifestyle leader nel mondo. Per più di 40 anni, ha lavorato a stretto contatto con i più grandi club calcistici italiani ed europei, come Juventus, Milan, Roma, Napoli, Fiorentina, Lazio, Ajax e Barcellona, inoltre ha anche griffato la maglia della nazionale azzurra.

Nel corso degli anni, Kappa ha esteso la sua collaborazione in altre discipline sportive come l’atletica leggera nel 1981 (nazionale USA), il rugby nel 2002 (Federazione Italiana Rugby) e lo sci e gli sport invernali in generale nel 2011 (FISI). Inoltre, questa non è la prima collaborazione di Kappa nel mondo della Formula 1. Infatti ha formato una partnership con Ferrari ad inizio anni’90 e con la Sauber nel 2018.

Grazie a queste collaborazioni, Kappa ha potuto creare prodotti innovativi e di materiali diversi che combinano stile e prestazioni. Per questa prima collaborazione insieme, Kappa, K-Way e Alpine F1 Team hanno unito le forze per progettare prodotti che combinano il DNA del marchio, l’eleganza e la tecnologia, nel rispetto della storia e dell’identità del team.

