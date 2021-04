INNSBRUCK, TORINO E MADRID OSPITERANNO LE FINALI DELLA COPPA DAVIS

(di Lorenzo Di Nubila) – Glasgow ha perso l’occasione di ospitare le finali di Coppa Davis di quest’anno, con Innsbruck e Torino scelte insieme a Madrid.

La ITF (Federazione Internazionale di tennis) ha annunciato a gennaio che stava valutando le offerte per due città ospitanti aggiuntive per unirsi alla capitale spagnola dopo aver approvato un’estensione del torneo a 11 giorni.

Ha ora, dunque, optato per l’Olympia-Halle di Innsbruck, in Austria, e per la Pala Alpitour di Torino, in Italia, con entrambe le sedi che ospiteranno due gironi di tre nazioni e un quarto di finale.

La sede di Madrid è stata spostata dalla Caja Magica alla più centrale Arena di Madrid, che ospiterà due quarti di finale, le semifinali e la finale, con l’evento in programma dal 25 novembre al 5 dicembre.

La Gran Bretagna giocherà le partite contro Francia e Repubblica Ceca, oltre a un quarto di finale in caso di vittoria nel girone, a Innsbruck. L’Alpitour Arena, nel frattempo, ha preso il posto della O2 di Londra come sede delle finali ATP e quest’anno inizia il suo contratto quinquennale, dal 14 al 21 novembre.

Ogni sede ospiterà la sua nazione d’origine e gli organizzatori sperano che i cambiamenti aumentino la partecipazione all’evento, che nel 2019 ha visto scarse folle alle partite, esclusa la Spagna.

Il gruppo di investimento Kosmos (di proprietà di Gerard Piquè, difensore del Barcelona FC) ha collaborato in modo controverso con l’ITF per rinnovare la Coppa Davis come parte di un impegno di investimento di 25 anni di oltre 2 miliardi di sterline britanniche (2,7 miliardi di dollari).