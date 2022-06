Inmatica è Advanced Technology Partner di Amazon Web Service (AWS)

Inmatica ha acquisito formalmente lo status di Advanced Technology Partner di Amazon Web Service (AWS), grazie al quale entra a pieno titolo nell’ AWS Partner Network, la community globale di partner AWS in grado di offrire ai propri clienti servizi professionali di assoluta eccellenza tecnologica accelerando la loro transizione o il loro potenziamento verso il cloud AWS.

Per l’ottenimento della partnership Inmatica ha implementato con successo il cosiddetto “percorso software”, sviluppando in una prima fase il prodotto proprietario AI4SOCCER e integrandolo quindi con successo nell’infrastruttura AWS attraverso i rigorosi e articolati step previsti dalla Foundational Technical Review, il processo che individua le best practice AWS per la progettazione di architetture software che rispettano rigorosamente i paradigmi e le policy per il cloud AWS in termini di affidabilità, scalabilità e sicurezza.

Grazie alla partnership strategica con AWS, Inmatica potrà beneficiare dei benefit commerciali previsti da AWS per la rete dei partner, potendo contare su attività di co-marketing e di commercializzazione dei propri prodotti in modalità SaaS Software as a Service, sfruttando tutte le potenzialità del cloud AWS.

Inmatica, attraverso la prestigiosa certificazione raggiunta, compie dunque un significativo salto di qualità nel mercato globale ICT, qualificandosi sempre più come System Integrator moderno e di assoluta affidabilità ed eccellenza, mettendo a disposizione dei propri Clienti il proprio know-how e i propri asset tecnico-organizzativi con una consapevolezza ed efficacia ancora maggiore.