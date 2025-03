Indagine Predittiva 2025 ChainOn/StageUp – Mercato sponsorship: si prevede crescita +14,7%

L’accelerazione degli investimenti è sostenuta dal forte aumento della raccolta per le Olimpiadi 2026 e dalla conferma dell’interesse per la Serie A di calcio che raggiunge il 55,7% del segmento sport. In crescita i segmenti cultura, spettacolistico e sociale grazie all’importanza sempre maggiore degli ESG.

Il mercato delle sponsorizzazioni nel 2025 raggiungerà nel mondo i $ 117,1 mld (per approfondire clicca QUI), ma quale sarà l’andamento in Italia? Secondo l’Indagine Predittiva 2025 – “The future of Sponsorship in the next year” realizzata da ChainOn e StageUp, il complessivo mercato della sponsorizzazione costituito da sport, cultura, spettacolo e sociale ha registrato nel 2024 un incremento del 14,5% raggiungendo € 1.274 mln. Per il 2025 si prevede un’ulteriore crescita degli investimenti che toccheranno € 1.461 mln (+14,7% rispetto al 2024).

PERCHÉ GLI INVESTIMENTI AUMENTANO. La crescita, nel 2024, ha avuto origine principalmente dalla forte accelerazione della raccolta per le Olimpiadi Milano Cortina 2026 e dall’incremento degli investimenti nella Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR) delle imprese italiane, che sono cresciuti costantemente dal 2001, fino a superare i €2 miliardi nel 2021. Sempre più aziende scelgono sponsorizzazioni legate alla sostenibilità e all’impatto sociale, consapevoli della crescente sensibilità dei consumatori sui temi ambientali e sociali (ESG) e della necessità di adattarsi a un contesto normativo e finanziario che obbliga sempre più a comportamenti responsabili. A questo proposito va ricordato che la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSDR) della Unione Europea sulla obbligatorietà della rendicontazione societaria di sostenibilità porterà nel 2028 oltre 50 mila imprese italiane (sostanzialmente la totalità delle maggiori imprese italiane anche di medie dimensioni) a redigere annualmente il Bilancio di Sostenibilità oltre al consueto Bilancio d’Esercizio.

L’estratto della ricerca con i dati relativi al mercato italiano è disponibile a QUESTO link

LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE TRA IL 2024 ED IL 2025. Nel 2024, il settore sportivo ha rappresentato la fetta più importante degli investimenti in sponsorizzazione (69,4%) ma ha avuto una crescita minore del comparto sponsorizzativo nel suo complesso raggiungendo quota € 884 mln, + 13,4% rispetto al 2023. La Serie A di calcio ha guidato il settore con una raccolta di € 492 mln, pari al 55,7% del totale degli investimenti sportivi, seguita dalla Serie A di basket e dalla Serie B di calcio, che hanno raccolto rispettivamente sponsorizzazioni per €64 mln (7,2%) e €56 mln (6,3%).

Nel 2025, si prevede che il comparto sportivo supererà 1 mld € di investimenti, attestandosi a € 1.007 mln (+13,9% rispetto al 2024). Un contributo determinante lo daranno gli investimenti nelle partnership di Milano Cortina 2026. La raccolta complessiva al 30/6/24 della Fondazione Milano Cortina ammontava infatti a € 214,4 milioni mentre al 31/12/24 le stime superavano i € 400 milioni l’88% del budget di previsione.

“L’accelerazione del mercato italiano della sponsorizzazione è legata in gran parte all’evento olimpico Milano-Cortina 2026. L’impatto è stato significativo nel 2024 e lo sarà ancor più nel 2025 e nel 2026” – evidenzia Giovanni Palazzi, CEO e Founder di ChainOn (nella foto una immagine di archivio) – “La crescita del settore però non è solo derivante dalle Olimpiadi ma anche dalla maggiore attenzione delle aziende sponsor alla responsabilità sociale d’impresa, ad investimenti che abbinino risultati di comunicazione ad azioni concrete di sostenibilità ambientale, sociale ed economica per seguire gli orientamenti dei consumatori e la legislazione sempre più stringente dell’Unione Europea sugli ESG, acronimo inglese di Ambiente, Sociale, Governance”.