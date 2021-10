Il Social Football Summit lancia i Football Summit Awards, i nuovi riconoscimenti della Football Industry

Il Social Football Summit 2021 Hybrid Edition è sempre più vicino. L’unico evento in Italia di livello internazionale dedicato alla Football Industry, che si svolgerà il 15 e 16 novembre nell’affascinante vetrina dello Stadio Olimpico di Roma e in modalità online sulla piattaforma streaming dedicata, è lieto di annunciare una novità assoluta: i Football Summit Awards.

Il Social Football Summit, nel suo percorso di valorizzazione della digital trasformation, ha incontrato protagonisti e realtà che si sono contraddistinte e sono diventate un riferimento per capacità, innovazione e rapporto con i propri tifosi.

Per questo motivo #SFS21 vuole rendere omaggio alle eccellenze della Football Industry, dentro e fuori dal campo, con dei premi che verranno consegnati durante l’evento.

Nello specifico, sono stati creati 12 riconoscimenti per altrettante categorie:

SOCIAL FOOTBALL PLAYER MALE SOCIAL FOOTBALL PLAYER FEMALE, by Anthea TOP MANAGER OF THE YEAR TOP FAN ENGAGEMENT, by Prisma BEST MARKETING AND SPONSOR ACTIVATION BEST DIGITAL & SOCIAL MEDIA TEAM CLUB, by Talkwalker BEST DIGITAL & SOCIAL MEDIA TEAM AGENCY LEADERS IN SOCIAL RESPOSIBILITY AND IMPACT BEST FOOTBALL COMMUNITY MANAGEMENT, by Go Project BEST TRANSFER MARKET DIRECTOR OF THE YEAR BEST LIVE FORMAT, by Social Media Soccer SPECIAL AWARD FIGC DIVISIONE CALCIO FEMMINILE, by Pulsee Luce e Gas

I vincitori dei vari premi verranno decretati durante il Social Football Summit nella serata di premiazione al Chiostro del Bramante del 15 novembre da Social Media Soccer, organizzatore dell’evento, ad eccezione di due categorie: Top Fan Engagement e Best Football Community Management che verranno scelti direttamente dagli utenti tramite una votazione sul sito socialfootballsummit.com/it/football-summit-awards/ che comincerà il 19 ottobre e si chiuderà il 2 novembre a ridosso del main event.

Per la categoria “Top Fan Engagement” le aziende candidate sono: Sorare, 45° minuto e Seyu.

Invece per il premio “Best Football Community Management” le community candidate sono: 433, Oh My Goal e Cronache di Spogliatoio.