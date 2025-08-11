Marketing – Il Sassuolo calcio (Serie A) lancia la maglia Away 2025/26

Puma e US Sassuolo calcio (tornato quest’anno nella massima serie tricolore) hanno svelato il nuovo Away kit che sarà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili nella stagione calcistica 2025/2026. Un kit che punta sulla purezza delle linee e su un’estetica essenziale ed elegante, coerente con il dna stilistico del club.

Il design della nuova maglia Away rappresenta un equilibrio perfetto tra tradizione e modernità. Il taglio regular valorizza la vestibilità sportiva senza rinunciare all’eleganza, mentre i dettagli sartoriali come il colletto a polo e le maniche con finitura a costina, entrambi in Puma Black con un sottile dettaglio a contrasto in Puma White, richiamano volutamente lo stile rétro delle divise iconiche del passato.

L’intera maglia è declinata nella colorway Puma White, sobria ma sofisticata, con profili laterali in Fast Green, mentre lo stemma del club in Fast Green aggiunge un tocco di contrasto visivo, esaltando la pulizia del design e conferendo alla divisa un carattere forte e riconoscibile.

Il nuovo Away Kit rappresenta un’evoluzione dello stile introdotto con l’Home Kit, sottolineando una scelta chiara e identitaria: voler vestire con sobrietà ed eleganza, dentro e fuori dal campo. La maglia Away riprende così il carattere vintage della divisa Home, reinterpretando con gusto contemporaneo linee e dettagli classici. A impreziosire il colletto, la scritta “Emozioni Neroverdi”: un segno distintivo che richiama l’anima del club e il legame profondo con la propria tifoseria. Un claim deciso, che coincide perfettamente nel racconto della campagna abbonamenti 2025/2026 e rafforza la continuità tra squadra, tifosi e territorio.