Il PSG rappresenta la Francia solo sulla carta (geografica)

(di Carmelo Pennisi)* – Bisogna riconoscere come Luis Enrique abbia fatto un capolavoro con il suo Paris Saint Germain, anche se contro una Inter giunta al mese di maggio senza più benzina nei muscoli e nella mente. Forse ieri sera vi avrebbe vinto quasi chiunque. Ma cosa rappresenta realmente il club parigino? Certamente non il calcio francese e/o la Ligue 1, di cui è chiaramente un corpo estraneo, un atollo felice circondato da una Lega transalpina in netta difficoltà da tempo, dove nemmeno i diritti tv sono una certezza, anzi.

Il Psg non è chiaramente una espressione del calcio francese, ma delle ingenti risorse energetiche naturali del Qatar, che, volendo, si potrebbe comprare agevolmente una Ligue 1, il cui declino economico (al netto del PSG) ormai è sotto la luce del sole. C’è da chiedersi cosa succederà il giorno in cui i qatarini si stuferanno del “giocattolo” parigino. Quel giorno si potrebbe assistere ad una dèbacle (a vari livelli) di un club calcistico, come raramente si e’ visto nella storia dello sport. E’ singolare come questo rischio lo si stia correndo in Francia, Paese di quel Michel Platini che aveva imposto il “Fair Play finanziario” per evitare pericolose asimmetrie tra i ricavi reali e quelli artificiosi. La “Ligue 1” ridotta al campetto di allenamento degli uomini di Luis Enrique, è un passo indietro per tutti i valori costitutivi dello sport più seguito al mondo. Continuando ad ignorarlo, non facciamo che scavarne la fossa dove andare a seppellire le ragioni del suo successo per oltre un secolo. Il PSG non è il calcio francese se nnon per ragioni di mera territorialità, è qualche altra cosa. E non per tutti si presenta come una bella risposta nell’era moderna del football professionistico.