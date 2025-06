Il Nantes FC (Ligue1) nella stagione 2025/26 vestirà Macron.

Macron e FC Nantes (Ligue1 francese) svelano al mondo la nuova divisa ‘Home’. Una maglia che va nel segno della tradizione, realizzata da Macron con tessuti innovativi e sostenibili come tutti i capi che il brand italiano, leader internazionale nel mondo dello sportwear, produce per i suoi club partner.

Il design della divisa Home 25/26 dell’FC Nantes resta fedele ai colori iconici del club: su fondo giallo spiccano sottili righe verticali verdi, presenti su fronte e retro, ottenute con una grafica sublimata che alterna tratti e spessori diversi, donando dinamismo e personalità. Il colletto coreano in maglieria e i bordi manica sono anch’essi verdi, a richiamo dei dettagli principali.

Sul lato destro del petto è presente il Macron Hero in verde, mentre a sinistra, lato cuore, trova posto la patch in tessuto con lo stemma ufficiale del club. Il backneck è personalizzato con una grafica che riprende quella della maglia e riporta lo stemma dell’FC Nantes, il logo Macron e la scritta “Designed in Bologna”, a testimonianza della progettazione e sviluppo presso il Macron Campus di Valsamoggia. Sul retrocollo, infine, sono ricamate in verde le otto stelle che celebrano i titoli nazionali conquistati dal club. Il kit si completa con pantaloncini verdi, arricchiti da bande gialle lungo i fianchi e sul bordo coscia, e calzettoni gialli con bordo superiore in maglieria verde e sottile riga orizzontale gialla.