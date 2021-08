Il marketplace online CarNext “consegna a casa” l’auto da corsa di Formula 1 di Max Verstappen

Il pilota di Formula 1 Max Verstappen ha ricevuto una consegna speciale da CarNext*, uno dei principali marketplace online B2C e B2B di auto usate in Europa. L’auto da corsa del pilota (la RB14 nella livrea 2021), a bordo del servizio di consegna della piattaforma di e-commerce, è partita dallo store di CarNext di Breukelen e ha attraversato il centro di Amsterdam per poi raggiungere il Max Verstappen Shop presso il Batavia Stad Fashion Outlet di Lelystad.

La RB14 di Verstappen ha conquistato un totale di 11 podi e due vittorie, in Austria e in Messico, durante la stagione di Formula 1 del 2018.

L’iniziativa ha aggiunto colore al ritorno di Verstappen nella sua terra d’origine, alimentando l’entusiasmo dei tifosi in vista dei prossimi Gran Premi di Belgio (29 agosto) e Olanda (5 settembre): due eventi chiave per il pilota olandese ventitreenne che proverà a riprendersi la leadership nel campionato di Formula Uno 2021, avvalendosi della sua esperienza e beneficiando della carica del gareggiare in casa.

Quando gli è stato chiesto un commento su quest’ iniziativa, Max Verstappen ha dichiarato: “La seconda metà della stagione comincerà a casa mia e l’intera squadra è impaziente di continuare le grandi performance realizzate finora in questo campionato. Sono davvero orgoglioso del supporto del mio partner CarNext e di poter contare sul suo network per custodire con così tanta cura la mia auto da corsa. Credo che poter condividere qualcosa di unico come questa consegna con i tifosi olandesi sia davvero speciale e non vedo l’ora di tornare in pista dopo la pausa estiva, per portare a termine ciò che abbiamo iniziato in questa stagione e vincere”