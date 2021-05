IL GOVERNO DI HONG KONG GARANTISCE I DIRITTI DI TRASMISSIONE DELLE OLIMPIADI DI TOKYO

(di Lorenz0 Di Nubila) – Il governo di Hong Kong ha acquistato i diritti di trasmissione per le Olimpiadi di Tokyo 2020, il che significa che la popolazione di Hong Kong potrà vedere i giochi gratuitamente attraverso le sue cinque emittenti autorizzate. Ilha acquistato i diritti di trasmissione per le Olimpiadi di Tokyo 2020, il che significa che la popolazione di Hong Kong potrà vedere i giochi gratuitamente attraverso le sue cinque emittenti autorizzate. I Giochi saranno trasmessi su TVB, ViuTV e Hong Kong Open TV, nonché sui canali televisivi a pagamento Hong Kong Cable Television e NowTV. Mentre, invece, la stazione governativa RTHK non trasmetterà i giochi.

Senza alcuna rete locale in cerca di acquisire i diritti, l’amministrazione è intervenuta per quello che il capo esecutivo di Hong Kong Carrie Lam ha definito come “accordo una tantum”.