Il fondo Apollo strizza l’occhio ai Colchoneros

Apollo Global Management (società statunitense di private equity quotata al NYSE) sarebbe in trattative per acquisire una quota significativa dell’Atletico Madrid tra i top club del calcio iberico.

Apollo è in trattative con i Colchoneros per acquisire una partecipazione nel terzo club di calcio più grande della Spagna. Una mossa che rappresenterebbe una rara attività nello sport per il gigante degli investimenti di Wall Street. Tutto nasce dal finanziamento di un progetto immobiliare da 800 milioni di euro accanto allo stadio.

Apollo ha lanciato l’idea alternativa di prendere una partecipazione in Atlético Holdco, la società che controlla il club calcistico, mentre si parlava del progetto immobiliare.

Due dei principali azionisti di Atlético Holdco — il direttore generale Miguel Ángel Gil Marín, che possiede il 50,8%, e il presidente del club Enrique Cerezo, detentore 15,2% però non sarebbero disposti a vendere le proprie azioni.

Un accordo potrebbe vedere il gruppo di investimento privato statunitense Ares Management, che possiede una partecipazione del 34% nella società holding dell’Atlético, vendere parte o tutto il suo stake, secondo fonti informate sulle trattative.

Un recente rapporto della società di consulenza Football Benchmark ha attribuito all’Atlético un valore aziendale stimato di 1,9 miliardi di euro. Ciò significa che Ares potrebbe essere in procinto di ottenere un buon ritorno dopo aver pagato 182 milioni di euro per la sua partecipazione nel 2021.

Negli ultimi anni, mentre gli investitori statunitensi si sono affrettati a entrare nel mondo del calcio, Apollo è rimasta in gran parte in disparte.

Tuttavia, Apollo ha investito pesantemente in Europa, incluso l’acquisto del gruppo energetico OEG e il prestito di 4,5 miliardi di sterline per finanziare la centrale nucleare di Hinkley Point nel Regno Unito.

L’Atlético si è qualificato per la Champions League per 12 anni consecutivi e ha raggiunto la finale della principale competizione europea due volte in quel periodo.

I dati della Uefa hanno mostrato che il numero di acquisizioni di club di calcio è diminuito della metà lo scorso anno, poiché la pressione al ribasso sui diritti mediatici e l’incertezza regolamentare hanno ridotto l’appetito per accordi.

L’Atlético sta cercando finanziamenti per un progetto di sviluppo denominato Ciudad del Deporte, o Città dello Sport, intorno al suo stadio Metropolitano. Il club prevede di sviluppare strutture per attività che includono golf, arrampicata e padel.

L’obiettivo dell’Atlético è raccogliere 555 milioni di euro dei 800 milioni, necessari per il progetto immobiliare, da investitori privati, offrendo loro partecipazioni nel Parque Metropolitano, la società che gestirà il progetto.

Il club prevede di investire 125 milioni di euro con fondi propri e ulteriori 120 milioni arriveranno da un’entità che controlla il reddito commerciale dei club di calcio della massima serie spagnola.