Il Flamengo vince il campionato “Carioca” e il primo posto sui social network

Clube de Regatas do Flamengo ha conquistato, nei giorni scorsi, il 36° titolo del campionato “Carioca”, serie calcistica dello Stato di Rio de Janeiro. Il Campeonato Brasileiro nazionale 2020 invece doveva iniziare il 3 maggio e terminare il 6 dicembre scorso. Successivamente è stato riprogrammato per il 9 agosto 2020–24 febbraio 2021 a causa della pandemia Covid-19.

Oltre alla prestazione in campo (culminata con la conquista del titolo), il Flamengo ha costruito una presenza online molto forte con un crescente numero di follower sui social network rispetto anche ad alcuni importanti club europei come l’Atletico di Madrid (LaLiga Santander), il Borussia Dortmund (Bundesliga) o il Tottenham Hotspur (Premier League). Un monte-utenti di 32,4 milioni di follower (12,1 milioni solo su Facebook) e abbonati sulle principali piattaforme online lo rendono anche il club più seguito in tutto il Sud America (fonte: KPG Football Benchmark).