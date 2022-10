Il Cesena FC primo club in Lega Pro (stagione 2022/23) per presenze allo stadio

Nelle prime quattro gare giocate all’Orogel Stadium il club bianconero ha fatto registrare complessivamente 28.344 presenze.

Il Cesena (Lega Pro) è la squadra più seguita nell’intero panorama della Serie C 2022/23. Nelle prime quattro gare giocate all’Orogel Stadium il club bianconero ha infatti registrato complessivamente 28.344 presenze, con una media di 7.086 spettatori a partita che lo collocano davanti a tutti gli altri 59 della Lega Pro. Un risultato reso possibile anche grazie ai numeri consegnati dalla campagna abbonamenti che si è chiusa oltre quota 5.600 tessere.

Ma il numero di quanti si sono assicurati un posto per le 19 gare di campionato ha sfondato in realtà il muro dei seimila: agli abbonamenti sottoscritti da persone fisiche vanno infatti sommati i quasi 400 posti “corporate”, acquistati dalle aziende partner del “Cavalluccio” per l’intera stagione che portano il totale a 6.052, un numero che raddoppia quello registrato nella scorsa stagione – quando furono 3.013 le tessere valide per dodici gare in casa – e che colloca il Cesena al vertice anche di questa speciale classifica.