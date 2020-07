Il Cavalluccio è di nuovo del Cesena. Il club bianconero ha rilevato lo storico simbolo dal Tribunale di Forlì

Il club bianconero ha rilevato lo storico simbolo dal Tribunale di Forlì nella vendita avvenuta presso lo studio del notaio Maltoni

Il Cavalluccio è di proprietà del Cesena FC. Dopo averlo avuto in uso attraverso la propria holding nell’ultima stagione, questa mattina il club bianconero ha rilevato dal Tribunale di Forlì (Sezione Fallimentare) lo storico marchio composto dai due scudetti sovrapposti e dall’immagine del cavalluccio marino che lo caratterizza in maniera unica.

L’aggiudicazione, al valore d’asta di 78mila euro, è avvenuta nel corso della vendita svoltasi presso lo studio del notaio Marco Maltoni, alla presenza del curatore fallimentare Mauro Morelli.

Presente insieme all’avvocato Francesco Casanova, legale del club, il presidente Corrado Augusto Patrignani (nella foto in primo piano) ha così commentato: “E’ un giorno speciale per il Cesena FC che nel 2020 festeggia gli ottant’anni e oggi si riappropria di un altro pezzo della sua gloriosa storia. La società ha fatto uno sforzo non indifferente per portare a casa questo risultato, oltretutto in un momento economico complesso, ma è stata più grande la volontà di restituire a i nostri tifosi il simbolo della loro passione, quel simbolo che tanti hanno tatuato sulla propria pelle e tutti portano nel cuore. Vogliamo condividere questa soddisfazione anche con l’amministrazione comunale che nelle ultime due stagioni ci ha permesso di continuare ad utilizzare il marchio: è anche grazie al lavoro del Sindaco Enzo Lattuca, del suo predecessore Paolo Lucchi e dell’assessore allo sport Christian Castorri che il Cavalluccio, dal Cesena, non è mai andato via”.