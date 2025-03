Il calciatore Niccolò Pisilli testimonial di Skechers per il mercato italiano

Skechers si lega all’immagine del centrocampista dell’AS Roma, Niccolò Pisilli (classe 2004, da poco entrato anche nel giro della Nazionale – nella foto in primo piano). Indosserà in occasione dei match ufficiali i modelli Football Skechers SKX_01 – 1.5 ELITE FG. Sarà inoltre il volto di Skechers Football nelle campagne di marketing multipiattaforma in Italia.

“Skechers ha le scarpe da calcio più comode in campo e fornisce le prestazioni e la stabilità necessarie per il mio stile di gioco”, ha dichiarato Niccolò Pisilli. “È un onore essere il volto di Skechers Football qui in Italia e rappresentare il marchio durante tutte le mie partite. Non vedo l’ora di contribuire a far conoscere il comfort e l’innovazione di Skechers Football…”.

Sergio Esposito, Country Manager di Skechers Italia, ha dichiarato: “Niccolò Pisilli è un talento emergente che vanta già un curriculum significativo a livello nazionale ed europeo. Mentre si ritaglia un ruolo importante nel calcio italiano e internazionale, è il momento ideale per portare questo astro nascente nel Team Skechers come primo calciatore d’élite del nostro Paese. Riteniamo che sia pienamente in linea con la filosofia del marchio e in particolare con quella della divisione Skechers Football. Come ambassador, supporterà i giocatori di tutto il Paese a scoprire Skechers Football…”

Niccolò Pisilli, nato nel 2004, è uno dei talenti emergenti del calcio italiano e si è formato nel settore giovanile dell’AS Roma. Ha debuttato in Serie A con l’AS Roma nel maggio 2023 contro l’Inter e ha subito mostrato personalità e qualità in campo. Pisilli ha attraversato tutte le rappresentative azzurre, contribuendo alla vittoria degli Europei Under 19 nel 2023, fino a esordire in Nazionale maggiore nel 2024. È noto per la sua versatilità a centrocampo e per la sua capacità di contribuire sia sul lato difensivo sia su quello offensivo del campo.

La divisione Skechers Football è stata lanciata all’inizio della stagione 2023/24, quando il marchio ha ingaggiato l’attaccante del Bayern Monaco, Harry Kane, come primo professionista a scendere in campo con le scare da calcio del marchio. Da allora Skechers ha ampliato il suo roster con una serie di atleti della Premier League, tra cui l’ala del West Ham United e della Nazionale del Ghana Mohammed Kudus, il difensore dell’Arsenal e della Nazionale ucraina Oleksandr Zinchenko, l’attaccante del Nottingham Forest e della Nazionale svedese Anthony Elanga, oltre ad altri atleti professionisti maschili e femminili a livello globale.

Oltre al calcio, il team Skechers di atleti d’élite che gareggiano con le calzature performanti del marchio include le stelle del basket Joel Embiid, Julius Randle, Terance Mann, Jabari Walker e Rickea Jackson; i golfisti Matt Fitzpatrick e Brooke Henderson; i professionisti del pickleball Tyson McGuffin e Catherine Parenteau; e i giocatori della Major League Baseball Clayton Kershaw, Chris Taylor, Brendan Donovan, Aaron Nola e Wade Miley. La collezione Skechers Football è disponibile sui siti web Skechers, in alcuni negozi al dettaglio Skechers e presso i rivenditori specializzati in calcio di tutto il mondo.