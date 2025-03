Conor McGregor, la nuova “star” della White House.

(di Marcel Andrè Vulpis) – Conor McGregor, celebre campione irlandese di MMA (Mixed Martial Arts), ha recentemente compiuto una visita alla Casa Bianca (nel cuore di Washington D.C.) in occasione della tradizionale festa di San Patrizio (patrono dell’Irlanda), dove è stato accolto calorosamente dal neo presidente degli States, il magnate Donald Trump. Durante l’incontro, McGregor ha criticato aspramente l’attuale governo irlandese, accusandolo di scarsa azione e responsabilità, in particolare riguardo alle politiche migratorie. Ha espresso preoccupazione per l’alto livello di immigrazione illegale in Irlanda, affermando che il Paese sta perdendo la sua identità culturale (arrivando persino a sottolineare come ci saranno nel futuro piccoli comuni senza più cittadini di passaporto irlandese). ​

Inoltre, McGregor ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alla presidenza della Repubblica d’Irlanda, invitando il Governo attuale a indire le elezioni presidenziali entro l’11 novembre 2025. La sua piattaforma politica si concentra principalmente sull’opposizione al patto migratorio dell’Unione Europea, promuovendo un referendum popolare su questa questione.

Le dichiarazioni di McGregor hanno suscitato reazioni critiche da parte dei leader irlandesi. Il “Taoiseach” (capo del governo) Micheál Martin (leader del Fianna Fáil dal 26 gennaio 2011) ha sottolineato che tali affermazioni non rappresentano né lo spirito della festa di San Patrizio né i valori del popolo irlandese. Anche il “Tánaiste” (vice primo ministro liberal-conservatore) Simon Harris (leader del Fine Gael dal 24 marzo 2024) ha ribadito che McGregor non parla a nome del popolo irlandese. ​

Nonostante le critiche, McGregor ha mantenuto una posizione, continuando a promuovere la sua visione politica e a sfidare le opinioni dei leader attuali. La sua visita alla Casa Bianca e le successive dichiarazioni hanno attirato l’attenzione internazionale, alimentando dibattiti sulle politiche migratorie e sul futuro politico dell’Irlanda, suo paese di origine. ​