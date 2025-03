I FISU World University Games Winter 2025 test per prove tecniche sul 5G

La Rai con il suo Centro Ricerche e la Direzione Tecnologie, insieme a EMG Italia, CVE, One TV, Sony Europe e al Comitato Organizzatore del WUG, hanno annunciato, post evento, una serie di prove tecnologiche 5G su una rete privata nella banda 4GHz, applicate alla produzione televisiva, durante la recente Universiade Invernale di Torino. L’Universiade Invernale di Torino 2025, conosciuta anche come FISU World University Games Winter 2025, si è svolta dal 13 al 23 gennaio 2025 nelle località di Torino, Bardonecchia, Pinerolo, Torre Pellice, Pragelato e Sestriere. Durante gli 11 giorni di competizione, sono stati disputati eventi in 11 discipline sportive, tra cui hockey su ghiaccio, pattinaggio artistico, sci alpino e molte altre.



La rete sperimentale 5G NPN era composta da due celle, operative su una frequenza concessa a scopo sperimentale dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Le apparecchiature per le riprese e l’interconnessione tra gli operatori erano collegate in modalità wireless a tali celle. Sony, insieme ai colleghi esperti che hanno partecipato al Proof of Concept, ha implementato i codec HEVC di ultima generazione, che garantiscono una trasmissione video di alta qualità a basso bit rate e con prestazioni a latenza estremamente ridotta. In particolare, l’unità di produzione remota CBK-RPU7 è stata collegata al PDT-FP1 Portable Data Transmitter, il quale si è connesso alla rete privata 5G.