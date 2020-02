HUBLOT PRESENTA UN NUOVO CRONOGRAFO DEDICATO ALLA CHAMPIONS LEAGUE

(di Marco Casalone) – Hublot (nota azienda produttrice di orologi di lusso svizzera) ha presentato in occasione degli ottavi di finale della UEFA Champions League, competizione della quale è official partner dal 2015, un nuovo modello ispirato e dedicato al celebre torneo: il Classic Fusion AeroFusion Chronograph Uefa Champions League.

L’orologio, prodotto in edizione limitata e in soli 100 esemplari, è spinto da un movimento automatico “Hublot HUB1155” protetto da una cassa in ceramica blu notte da 45 mm e viene presentato con un cinturino in caucciù dello stesso colore ed un quadrante caratterizzato da un particolare effetto profondità tridimensionale.

Non mancano i riferimenti alla più importante competizione calcistica europea: sia nell’inserto in vetro del fondello in ceramica che nello zaffiro posto nel quadrante accanto al contatore dei secondi compare infatti il simbolo della UEFA Champions League, con le caratteristiche stelle unite a formare un pallone da calcio.

“Questo esclusivo modello del nostro Classic Fusion, oltre a confermare la nostra costante ricerca di avanguardia ed innovazione, sottolinea ancora una volta il fortissimo legame tra Hublot e lo sport più popolare al mondo” ha commentato Ricardo Guadalupe, CEO della casa di Ginevra.

Oltre ad essere partner ufficiale della Champions League, infatti, la maison elvetica cronometra dal 2008 i campionati europei UEFA per nazioni, dal 2010 i campionati del mondo FIFA ed ha recentemente ampliato il proprio impegno anche al calcio femminile, diventando patrocinatrice di EURO 2021 (torneo che avrà luogo in Inghilterra), della Women’s Champions League e delle competizioni giovanili UEFA Under 19 e Under 17.