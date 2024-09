HiWay Media e SuperTenniX insieme per altri quattro anni. Rinnovato l’accordo con la FITP per la piattaforma OTT.

Fino a tutto il 2027 sarà ancora HiWay Media il partner tecnologico della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) per la piattaforma OTT Supertennix.it, incluse le mobile app Ios e Android. Un rapporto, quello tra HiWay Media e FITP che si rinnova per quattro anni (2024-2027), dopo il primo ciclo di due stagioni in cui Supertennix.it ha offerto agli appassionati decine di tornei live di tennis e padel, highlights, contenuti speciali ed approfondimenti. Una vera e propria casa per gli appassionati della racchetta, nelle due declinazioni, con tantissimi eventi live (anche in contemporanea) e on demand, oltre ai format esclusivi.

In questi giorni, naturalmente, occhi puntati sugli US Open che SuperTenniX.it propone integralmente, con anche tanti contenuti esclusivi. Tutti i contenuti della piattaforma OTT (Other The Top) sono disponibili gratuitamente per i tesserati FIT, mentre i non tesserati possono sottoscrivere il pass mensile ad un prezzo di 3.99 euro, attualmente in promozione a 1.99 euro.

Giuseppe Sampino, CEO HiWay Media: “E’ una grande soddisfazione proseguire la nostra avventura insieme a FITP, tra l’altro nel momento storico più alto del tennis italiano. Due anni fa abbiamo raccolto una sfida difficile, per tempi e modalità di ingresso nel progetto, ed oggi siamo orgogliosi di vedere che questo sforzo è stato apprezzato. Il nostro team ha sviluppato grande capacità tecnologica e di supporto per una piattaforma complessa, soprattutto per la quantità di eventi live, spesso anche contemporanei. Siamo felici di proseguire insieme a FITP questa partita ci impegneremo per migliorare ancora il nostro servizio“.