HiWay Media e FMI: il meglio del motociclismo italiano online con FedermotoTV

E’ online Federmoto Tv, la nuova piattaforma OTT della Federazione Motociclistica Italiana che propone contenuti di grande appeal per tutti gli appassionati. La “nuova casa” della FMI è frutto dell’accordo pluriennale con HiWay Media che rilascerà a breve anche le mobile Apps per iOS e Android.

Una partnership di grande prestigio per la startup specializzata nella gestione dello streaming che si affianca a quella appena siglata con la FIT per la piattaforma Supertennix.

Obiettivo di Federmoto è offrire un servizio innovativo ai Tesserati FMI che potranno registrarsi e fruire gratuitamente di tutti i contenuti: dalle gare in diretta, ai video on demand, dalle interviste esclusive ai docufilm, fino ai servizi speciali e altro ancora.

Il lancio di Federmoto Tv è avvenuto domenica scorsa con un grande evento live: il Round 1 degli Internazionali d’Italia di Motocross 2022, proposto in PayPerView per i non tesserati, i quali possono comunque accedere gratuitamente a tutti i contenuti della piattaforma, esclusi quelli Premium. Domenica 6 febbraio, si replica con il Round 2 che sarà offerto con le stesse modalità.

Oltre al live degli Internazionali d’Italia MX, sono numerosi i video già disponibili su Federmoto Tv: i momenti più emozionanti dei 110 anni FMI a Riccione, gli highlights di tutti i campionati fuoristrada 2021, i docufilm dei trionfi alla Sei Giorni e al Motocross delle Nazioni, gli on board e le repliche del CIV, ma anche l’ultimo round del Campionato Australiano Superbike – che ha visto la partecipazione di Jack Miller-, gli eventi di Moto d’Epoca e Mototurismo.

Giuseppe Sampino, CEO di HiWay Media: “Siamo molto felici di vedere realizzato concretamente il progetto OTT, pensato insieme alla Federazione Motociclistica Italiana. FedermotoTV è una bellissima sfida per FMI ed anche per HiWay che ha accompagnato questo percorso sin dalla sua ideazione, prima ancora che “costruzione”. La nostra società si conferma un punto di riferimento per le realtà – sportive e non – che hanno capito come streaming e piattaforma proprietaria siano strumenti per valorizzare al meglio i propri contenuti”.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “FedermotoTV è finalmente realtà. Sono molto orgoglioso di questo progetto che si è concretizzato grazie ad un grande lavoro di squadra. La FMI dimostra così di essere al passo con i tempi e di impegnarsi costantemente per la diffusione della cultura motociclistica: FedermotoTV è fondamentale perché consente di fruire del motociclismo in ogni momento della giornata e in ogni luogo”.