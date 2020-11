Hellas Verona, prosegue il sodalizio fra SEC e i gialloblù: back jersey sponsor per altre 8 partite

(di Marco D’Avenia) – Si rinnova il sodalizio fra Hellas Verona, squadra militante in Serie A, e “Sec” (impresa edile locale), che sarà back jersey sponsor per altre 8 partite casalinghe, dopo esserlo stato per le prime due di campionato (Roma e Udinese). La notizia è apparsa oggi sul sito ufficiale del club gialloblù e specifica che il nuovo accordo partirà dalla prossima gara casalinga, in programma domenica 22 novembre ore 15:00 contro il Sassuolo.

Nata nel 2007 come produttore di ponteggi, “SEC” al momento divide il suo core business in due: la prima sezione, appunto, si occupa delle impalcature di sicurezza, mentre la seconda (“SEC Events”) allestisce tribune, palchi e gazebo per eventi pubblici e privati. Il rapporto di partnership fra l’impresa veronese e l’Hellas parte nel 2010.

Da allora “SEC Events” viene incaricata dagli scaligeri di occuparsi di installazioni di eventi, come l’Hellas Summer Village e l’Hellas Summer Camp costruiti nel 2015 a Racines (Bolzano). Nel 2018 poi la stessa azienda diventa top sponsor dei gialloblù che posizionano il brand locale sui pantaloncini fino al 2019.

Quest’anno, come anticipato, “SEC” è stato già back jersey sponsor contro la Roma e l’Udinese, squadre contro le quali l’Hellas Verona ha incassato 6 punti su 6 (contro i giallorossi 3-0 a tavolino). Motivo, forse, anche questo per il quale la società ha deciso di prolungare questa sponsorship per altre otto partite casalinghe, cioè contro Sassuolo, Cagliari, Crotone, Napoli, Milan, Atalanta, Fiorentina e Bologna.

