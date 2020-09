Harmont & Blaine è il nuovo Official Style Partner di AC Milan

ESCLUSIVA MILAN Foto LaPresse - Spada 26 Agosto 2020 - Milano (Italia) Sport Calcio A.C. Milan- Stagione 2020-2021 - Serie A Fitting nuove divise ufficiali Haarmon & Blaine Nella foto: gli abiti EXCLUSIVE MILAN Photo LaPresse - Spada August 26 , 2020 Milan ( Italy ) Sport Soccer A.C. Milan- Season 2020-2021 Serie A - Fitting Haarmon & Blaine In the pic: the dress

AC Milan e Harmont & Blaine hanno dato vita a una nuova partnership. L’azienda italiana di abbigliamento, caratterizzata dal noto bassotto, sarà per le stagioni 2020/2021 e 2021/2022 Official Style Partner del club rossonero e fornirà le divise ufficiali formali per la Prima Squadra maschile, la Prima Squadra femminile e i rispettivi staff.

Harmont & Blaine trova la sua naturale collocazione al fianco di AC Milan, un team che trascende i propri confini nazionali e si fa ambasciatore dell’Italian lifestyle nel mondo. Due icone di stile che si incontrano in una partnership che affonda le sue radici nell’equilibrio tra un profondo amore per la propria storia e tradizione e la voglia di essere costantemente avanti al proprio tempo.

Le divise, pensate per le due squadre maschile e femminile, avranno una continuità di stile fra loro. L’immagine che ne risulterà sarà così di grande impatto visivo, oltre che di tendenza. Per essere in linea anche con lo spirito più sport del brand, Harmont & Blaine ha pensato di fornire anche una seconda divisa che ha chiamato “Travel”. Grazie alle vestibilità confort dei capi e tessuti antipiega che la compongono, la divisa travel permetterà agli atleti di affrontare le trasferte e i continui viaggi mantenendo un look sempre perfetto.

“Come amante dello sport di qualità, posso dire che siamo davvero molto felici di intraprendere questa collaborazione con AC Milan, eccellenza sportiva in Italia e nel mondo e soprattutto esempio indiscusso di valori positivi che ci accomunano, come la lealtà, il lavoro di squadra e l’impegno quotidiano”, ha commentato Marco Pirone, Amministratore Delegato Harmont & Blaine SpA.

Il Chief Revenue Officer (CRO) di AC Milan, Casper Stylsvig ha dichiarato: “Ci piace che i nostri giocatori quando rappresentano il Club in ambito nazionale e internazionale, arrivino ad ogni partita sentendosi al meglio, quindi sono orgoglioso di annunciare una partnership molto importante come quella con Harmont & Blaine, sia per le nostre squadre maschili sia per quella femminile. Il brand di AC Milan e quello di Harmont & Blaine hanno entrambi una storia meravigliosa e sono pienamente allineati su valori fondamentali come innovazione e modernità”.

L’accordo tra i due brand include, oltre alle tradizionali attività di marketing, lo sviluppo di progetti creativi che si estenderanno dal digital alle esperienze retail.

Harmont & Blaine SpA

Harmont & Blaine è l’azienda italiana, contraddistinta dal noto marchio del Bassotto, che produce e distribuisce abbigliamento smart upper-casual di fascia alta destinata al segmento premium del mercato.

Con un fatturato 2019 di 93,8 milioni di euro, oltre 600 dipendenti diretti e più di 1.000 di indotto, Harmont & Blaine S.p.A. ha la sua sede principale a Napoli. Il marchio è fortemente riconosciuto in Italia e all’estero per la sua capacità diinterpretare il Mediterranean lifestyle, con collezioni caratterizzate dall’elevata qualità e dalla costante ricerca di colori, forme e nuovi materiali che rispondano alle richieste di un consumatore internazionale sempre più attento ed esigente.Harmont & Blaine conta oltre 140 punti vendita monomarca e shop-in-shop in Italia e nel mondo, tra cui Milano, Napoli,Capri, Portofino, Parigi, Cannes, Dubai, Doha, Miami, Mexico City, Panama, Santo Domingo, Cartagena e Hong Kong,Shanghai.

A ottobre 2014 l’Azienda ha aperto il capitale sociale al fondo di investimento Clessidra.