Gruppo Pampaloni rinnova la partnership con l’Emma Villas Aubay Siena

Gli atleti Filippo Ciulli, Marco Rocco Panciocco e Andrea Truocchio hanno fatto visita alla concessionaria Pampaloni di Poggibonsi, partner della Emma Villas Aubay Siena.

“Siamo soddisfatti e felici di continuare la sponsorizzazione con questa società molto seria e che dispone di un ottimo marketing. Il nostro rapporto ha avuto inizio sei anni fa, siamo presenti sulle divise da gioco di questi atleti già da tre anni e siamo orgogliosi di proseguire questa partnership e di vedere il nostro marchio associato ad Emma Villas Aubay Siena. Il nostro sito poggibonsese è molto rilevante, realizziamo circa 500 vendite ogni anno. Siamo lieti che nel team senese sia presente un pallavolista poggibonsese come Filippo Ciulli, avere lui come testimonial del territorio valdelsano all’interno della squadra ci fa estremamente piacere. Siamo contenti che un nostro concittadino possa calcare questi importanti palcoscenici sportivi. Per noi il mondo dello sport continua ad essere molto significativo, fa parte del nostro dna, noi per questioni di immagine e anche per un motivo sociale siamo spesso stati vicini a realtà sportive del territorio. Fiore all’occhiello della nostra comunicazione rimane la Emma Villas Aubay Siena”. – ha dichiarato Simone Conti, responsabile vendite del Gruppo Pampaloni.

Il poggibonsese Filippo Ciulli, palleggiatore della Emma Villas Aubay Siena, è stato quindi tra i testimonial di questa partnership che si rinnova: “Siamo qui – ha affermato – in un luogo che è un punto di riferimento del territorio. Anche per noi e per Emma Villas si tratta di una certezza e di una realtà ormai consolidata. Finalmente possiamo iniziare a giocare partite ufficiali dopo due mesi di preparazione, la prima gara del campionato è stata rinviata ma adesso abbiamo la possibilità di scendere in campo. Partiamo per una trasferta che si prospetta complicata, giocheremo a Cuneo dove sicuramente dovremo dare il massimo in quanto affronteremo un avversario di grande livello”.