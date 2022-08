Gruppo Noviello Spa prolunga con la Salernitana calcio (Serie A). Sarà top sponsor dei granata

Il gruppo Noviello Spa, concessionario ufficiale di Citroen e DS Automobiles per la città di Salerno e provincia, si conferma “top sponsor” della Salernitana (Serie A) per la stagione 2022/23.

“La Salernitana rappresenta un bene prezioso – ha sottolineato l’Amministratore Unico dell’azienda campana, Ciro Noviello – non solo per la città di Salerno, ma anche per l’intera provincia. Dopo aver affiancato la Salernitana sia nella promozione in Serie B che in Serie A, per poi continuare con la stagione sportiva 2020- 2021, culminata con la permanenza della squadra in Serie A, Gruppo Noviello ha rinnovato anche quest’anno il suo impegno come Top Sponsor”.

“Come una squadra rispecchia il territorio in cui gioca ed i suoi tifosi – conclude Noviello – noi vogliamo con il nostro team essere il punto di riferimento per i nostri clienti. Con questa sponsorizzazione vogliamo confermare il nostro supporto alla squadra ed alla società, ma nel con- tempo lanciare un forte messaggio di appartenenza sia al popolo granata che al territo- rio dove la nostra azienda opera. Tale gesto è anche un modo per ringraziare Salerno e la sua provincia e tutti coloro che hanno condiviso con noi i nostri servizi”.