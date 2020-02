GRANORO E BARBARA BONANSEA: RINNOVO DELLA COLLABORAZIONE 

Continuano le partnership dell’industria pugliese in ambito sportivo con il rinnovo dell’accordo con la calciatrice Barbara Bonansea (attaccante/centrocampista della Juventus FC e della nazionale italiana) al fine di promuovere la cultura del mangiar sano con il coinvolgimento di un esempio eccellente dello sport al femminile.

Granoro, tra le più importanti realtà produttive alimentari italiane – presente con la pasta secca di semola di grano duro, i pomodori, l’olio evo in 180 nazioni tra cui Giappone, Usa, Sud America, Australia, Cina, ha rinnovato l’accordo di collaborazione con la calciatrice torinese (classe 1991) Barbara Bonansea, una delle atlete italiane di maggior spicco nell’ambito del calcio femminile a livello internazionale, per ilbiennio 2020-2021. L’azienda della famiglia Mastromauro intensifica così la propria presenza nel mondo del calcio con il legame con la Acf Fiorentina Women’s Fc (serie A femminile) e la SSC Bari.

Attraverso una testimonial così di spicco ed esempio di fair play come Barbara Bonansea, Granoro sottolinea alcuni dei concetti cari all’azienda, come il benessere a tavola, la cultura del mangiar sano, il legame col territorio, la valorizzazione delle produzioni agricole italiane.

BB11 – così soprannominata dai tifosi – sarà protagonista di tante attività che interagiranno con i suoi fans e i consumatori Granoro attraverso campagne social, eventi e momenti di diffusione e promozione della Linea “Granoro Benessere” (www.granorobenessere.it), pensata per chi preferisce cibi biologici e integrali, ricchi di fibre o i senza glutine.

Tra le novità previste per la rinnovata partnership, ci saranno anche dei momenti prettamente gastronomici nei quali l’atleta si diletterà in cucina con i prodotti Granoro, alla scoperta di nuove e originali ricette salutari da proporre agli sportivi e non.