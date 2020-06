GOLF: RINVIATA AL 2021 LA  43IMA EDIZIONE DELLA RYDER CUP

(di Marco Casalone) – La 43esima Ryder Cup (in primo piano una foto del trofeo), la storica manifestazione golfistica che vede sfidarsi a cadenza biennale i migliori giocatori europei e statunitensi, sarà posticipata al 2021 a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19.

Anche se non è stato rilasciato alcun annuncio ufficiale, appare ormai certo che l’edizione 2020, originariamente in programma dal 25 al 27 settembre al Whistling Straits Golf Course (Wisconsin, Stati Uniti), subirà uno spostamento annuale, vista soprattutto l’impossibilità di disputare i match con la presenza del pubblico, una mancanza che priverebbe la Ryder della caratteristica atmosfera che l’ha resa, negli anni, il torneo di golf più seguito e famoso al mondo.

Nelle scorse settimane PGA America ed European Tour (gli organi che sovrintendono alla pianificazione dell’evento) avevano ventilato l’ipotesi di aprire le porte del percorso ad un numero limitato di spettatori, circa 25.000 al giorno per un totale di 75.000 sulle tre giornate, meno di un terzo delle presenze fatte registrare in occasione dell’ultima edizione svoltasi nel 2018 al Le Golf National di Parigi e che aveva visto la partecipazione di oltre 260.000 appassionati provenienti da tutto il mondo.

Una possibilità che, alla luce del recente aumento dei casi di positività al Coronavirus registrati negli ultimi giorni in Wisconsin e del perdurare delle restrizioni sugli spostamenti intercontinentali, non può più essere presa in considerazione dagli organizzatori.

La decisione, in ogni caso, riscontrerebbe il favore dei giocatori di entrambi gli schieramenti: Brooks Koepka, stella della compagine statunitense, ha recentemente dichiarato di non voler in alcun modo scendere in campo senza tifosi, parole pressoché identiche a quelle utilizzate dall’attuale numero 1 al mondo, il nordirlandese Rory McIlroy: “Penso che la maggior parte di noi sia favorevole ad un rinvio al 2021, in modo tale da poter giocare davanti ai fan e godere di quell’atmosfera che rende la Ryder Cup così speciale”.

Lo slittamento coinvolgerà direttamente anche il nostro paese, dal momento che il “Marco Simone Golf & Country Club” di Roma avrebbe dovuto ospitare l’edizione europea del 2022: la nuova collocazione del torneo nel 2023 consentirà dunque di portare a termine in tranquillità i lavori attualmente in corso, in particolar modo quelli riguardanti la viabilità nei pressi del circolo situato nei pressi di Guidonia Montecelio (ai confini della metropoli capitolina).