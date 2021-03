GOLDEN STATE WARRIORS E LA KINGS TRA LE SPONSORIZZAZIONI NBA E NHL DI BETWAY

(di Lorenzo Di Nubila) – Il marchio di scommesse e giochi online Betway ha annunciato accordi di sponsorizzazione con sette squadre della NBA e della NHL.

Le partnership NBA di Betway sono con i Brooklyn Nets, Chicago Bulls, Los Angeles Clippers, Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. Per quanto riguarda la NHL, invece, la società sta trattando con i Los Angeles Kings e i New York Islanders.

Non ci sono molti altri dettagli, ma questi accordi rappresentano le prime collaborazioni di Betway con squadre sportive professionistiche negli Stati Uniti.

In riferimento a ciò, l’amministratore delegato di Betway Anthony Werkman ha dichiarato: “Gli accordi sono un’estensione del nostro attuale obiettivo di promuovere il marchio Betway negli sport di alto profilo mostrati in tutto il mondo. Il nostro marchio sarà visto sul campo e sulla pista in alcune delle più grandi arene del Nord America, avvicinando i nostri clienti all’azione”.