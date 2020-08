Il brand Givova vestirà il Catania calcio in Serie C

Continua il rapporto di sponsorizzazione tecnica tra il Catania calcio (quest’anno iscritto nel campionato di serie C) e il brand Givova. Un sodalizio nato nel 2010 e durato un intero lustro. Dopo la pausa con Macron (per un biennio nel 2017), è stata ripresa la sponsorship da parte dell’azienda, fondata 12 anni fa da Giovanni Acanfora. Il brand di fornitura tecnica (con sede a Scafati in Campania) è legato a diverse società calcistiche italiane delle categorie professionistiche oltre che in ambito internazionale.

Nel frattempo a livello sportivo gli etnei sono attesi già dal primo match ufficiale. Il Catania esordirebbe al primo turno (eliminazione diretta) contro una formazione che milita in Serie C o, più probabilmente, nel campionato di D.