Ghirelli (Lega Pro): Perdite per la Serie C comprese tra 20 e 84 milioni di euro

Secondo uno studio di PvC Tls, consegnato alla FIGC, la Serie C stima perdite per 20-84 milioni di euro su questa stagione per l’emergenza Coronavirus, così come impatti pesanti anche in vista del prossimo campionato, fra mancati incassi da stadio (principalmente ticketing) e da sponsorizzazioni. “La stagione delle riforme per il mondo del calcio è irrinunciabile”, ha dichiarato il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. “L’obiettivo”, ha proseguito il manager, “è ragionare con il Governo su misure che possano attingere dal gettito di 1,2 miliardi di euro prodotto dal calcio.