Garavaglia (MinTurismo) sceglie Di Centa come consigliere per le materie turistiche di Sport e Montagna

“Ringrazio il ministro, sono orgogliosissima e felice”. Queste le prime parole dell’ex campionessa del fondo azzurro, accompagnate dal suo sorriso raggiante. ha dichiarato Di Centa. “Sono questi due canali di attrazione assai specifici; due ambiti e ambienti che mi appartengono. Lo sport in particolare è un veicolo universale per entrare nelle emozioni di tutti. Il mio impegno è far sì che i grandi eventi sportivi saranno messi a sistema assieme a tutto ciò che l’Italia riuscirà ad organizzare non solo in chiave agonistica ma specialmente in chiave turistica. Guardiamo lontano perché il turismo è una leva strategica per il Paese Italia e verso la diffusione di quella ‘Outdoor Education’ che fa fatica a prendere quota nel Bel Paese”.

“Abbiamo bisogno di mettere in campo tutte le forze che possediamo, in particolare dopo questa pandemia che sta accelerando importanti e radicali processi sociali. Occorre adesso dimostrare che siamo davvero capaci di attrarre visitatori nel paese più bello del mondo, verso un turismo sostenibile, che intercetti nuove tipologie di viaggiatori – ha concluso l’olimpionica – generando un benessere diffuso nelle diverse destinazioni”.