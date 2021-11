GABETTI SPORT PARTECIPA AL SOCIAL FOOTBALL SUMMIT L’EVENTO DEDICATO ALLA FOOTBALL INDUSTRY

Gabetti Sport, divisione del gruppo dedicata al mondo sportivo, è tra i partecipanti del “Social Football Summit”, l’evento internazionale dedicato all’innovazione e alla digital transformation nella Football Industry, che si terrà dal 15 al 16 novembre presso lo Stadio Olimpico di Roma. L’evento esplorerà le tendenze e le innovazioni del mercato, attraverso il contributo di ospiti italiani e internazionali, per valorizzare un settore che, nell’ultimo anno e mezzo, è stato molto influenzato dalla crisi pandemica.

In particolare, il 16 novembre, interverrà Leonardo Rossi, Direttore Commerciale di Gabetti Sport, nel panel “The Stadium: a strategic asset to generate economic value”, portando la visione e l’esperienza di Gabetti.

Nello specifico, facendo leva sull’offerta “full service” del gruppo, Gabetti Sport mira allo sviluppo dell’impiantistica sportiva italiana con un’ampia e articolata offerta di servizi: dalla trasformazione di impianti sportivi e centri di allenamento in infrastrutture strategiche in grado di generare benefici economici, alla massimizzazione e al consolidamento dell’attività di ticketing, fino alla consulenza ad atleti e società sportive sull’acquisto o sulla vendita di immobili, per concludersi con servizi di factoring.

L’evento sarà anche l’occasione per presentare il nuovo servizio di Gabetti Sport: il Superbonus 110% per la riqualificazione di spogliatoi all’interno di impianti sportivi, realizzato in collaborazione con Abaco Engineering. Si tratta di un’innovativa proposta che copre l’intero territorio nazionale e si rivolge a tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD) di qualsiasi categoria che hanno in gestione un campo sportivo.

La nuova offerta, sviluppata in parallelo al Superbonus 110% per Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, accompagna queste organizzazioni lungo tutto il percorso di riqualificazione delle proprie strutture, mettendo a disposizione una serie di servizi, come: l’analisi dell’applicabilità degli incentivi, della fattibilità e degli interventi di riqualificazione attuabili; il supporto nella raccolta della documentazione fornita; la stima dei costi d’intervento; la gestione dell’iter burocratico e dell’appalto.

“Come dimostra la partecipazione al Social Football Summit, il Gruppo Gabetti e la divisione Gabetti Sport sono vicine a tutti gli stakeholder che contribuiscono a qualsiasi livello al mondo allargato dello sport. Un ambito che, nell’ultimo anno e mezzo, ha attraversato molte vicissitudini” ha affermato Leonardo Rossi, Direttore Commerciale di Gabetti Sport. “Anche il lancio del nuovo servizio va nella direzione di affiancare società e associazioni sportive dilettantistiche nel trarre il massimo vantaggio dalle opportunità offerte dal Superbonus 110% e dagli altri incentivi fiscali, accompagnandole dall’inizio alla fine in un percorso virtuoso e vantaggioso di riqualificazione dei propri impianti. Ovunque esista un campo sportivo, che sia in gestione a una società o associazione sportiva dilettantistica, dalla terza categoria in su, noi ci siamo e ci occuperemo di tutto”.