FONDO SALVASPORT, OGGI SCADE IL TERMINE PER IL PRIMO VERSAMENTO DELLO 0,50% SUGLI INCASSI DELLE SCOMMESSE: STANGATA SULLE AGENZIE CHIUSE

Ultimo giorno utile per il primo versamento della tassa “salvasport”, pensato dal Governo per fronteggiare la crisi economica dei soggetti attivi nel settore sportivo. Scade oggi il termine fissato da una nota del dg dell’Agenzia Dogane e Monopoli, Marcello Minenna, per il pagamento della “tranche” relativa al periodo 20 maggio – 31 agosto, inizialmente fissato al 30 novembre.

La norma introdotta con il Dl Rilancio dispone un prelievo pari allo 0,50% della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere. Secondo le elaborazioni di Agipronews, per il trimestre in esame la raccolta proveniente dalle scommesse “tradizionali” (sportive, ippiche e virtuali) è stimato attorno ai 3300 milioni di euro, quindi il contributo potrebbe superare i 16 milioni, cui si aggiungono almeno 3,5 milioni del betting Exchange: il totale per il primo trimestre dovrebbe sfiorare i 20 milioni di euro.

All’appello, almeno fino alla prossima settimana, mancherà ancora il contributo di tre grandi concessionari, che attendono l’esito della camera di consiglio al Tar Lazio davanti al quale hanno impugnato il decreto del Ministero dello Sport che ha istituito il fondo. Il tribunale amministrativo aveva concesso il mese scorso la misura cautelare, sospendendo l’efficacia del decreto ministeriale fino all’udienza del 15 dicembre. Durissima l’opposizione dei concessionari, per i quali la misura “salvasport” – introdotta in piena emergenza epidemiologica – aggrava la situazione dell’intero comparto, già provato dal lungo lockdown che ha portato al blocco della rete fisica e alla sospensione di tutti gli eventi sportivi per oltre tre mesi