Finali PlayOff: BKT, insieme a Lega B, promuoverà numerose iniziative dedicate ai fan

La Gialappa’s Band è il cuore dell’attività digitale. Poi ancora l’evento unico in Italia del BKT Football Truck e l’iniziativa nelle piazze “La Trasferta in Città”. Non mancherà il Trofeo MVP dei Playoff.

BKT conferma la sua volontà di pensare in grande e in occasione dei playoff della Serie BKT 2021/22 propone tantissime attività dedicate ai tifosi.

Tra i principali produttori al mondo di pneumatici specializzati in agricoltura, movimento terra e molto altro, BKT è da quattro anni Title Sponsor del “campionato degli italiani”. L’obiettivo del brand, condiviso insieme a Lega B, è quello di aumentare sempre più l’appeal e il bacino d’utenza del torneo e per farlo ha deciso di concentrare le proprie iniziative sia sul campo digital che con attivazioni nelle città delle finali.

La novità più attesa è rappresentata dalla collaborazione di BKT con la Gialappa’s Band. Una scelta dettata dall’intenzione di dare ai playoff un respiro di festa rendendoli inoltre accessibili a chiunque: appassionati di calcio, sportivi o semplici curiosi.

Il celebre trio comico, che da quest’estate vedrà la presenza del giornalista sportivo Carlo Pellegatti, è al centro del progetto digitale di quest’anno con Twitch dire playoff, una live reaction delle due finali sul proprio canale ufficiale Twitch.

Ospitati nella sede milanese della Lega Nazionale Professionisti B, in studio saranno presenti anche Giovanni Armanini di OneFootball e il giornalista Andrea Amato. Il duo è, per dirla in gergo calcistico, “coadiuvato al VAR” da Lorenzo Buconi di GianlucadiMarzio.com che sarà presente negli stadi delle finali e avrà il compito di far sentire il calore delle tifoserie. In collegamento “irromperanno” nella diretta le imitazioni di Gianfranco Butinar.

La Gialappa’s Band ha poi partecipato attivamente come ambassador della seconda edizione del BtheVoice, il progetto che consente ai tifosi della Serie BKT di essere telecronisti per un giorno.

Le attività di BKT, realizzate in collaborazione con l’agenzia partner Havas Sports & Entertainment, non si fermano soltanto al mondo digitale.

A partire dalle semifinali e per la prima volta nella storia dei campionati italiani, il calcio d’inizio è stato dato in maniera decisamente unica. Dalla sinergia di due diverse sponsorizzazioni sportive di BKT è nato il BKT Football Truck. Si tratta di una riproduzione in miniatura di un Monster Truck, i giganteschi veicoli di Monster Jam, adrenalinico show motoristico mondiale che vede sfidarsi piloti professionisti in acrobazie, gare di freestyle e corse sprint. Il modellino telecomandato è una perfetta replica del Grave Digger, iconica star di Monster Jam. Partendo da bordocampo questo consegnerà il pallone ufficiale della gara mediante uno speciale carrello pensato e realizzato proprio da BKT. Un momento speciale che suscita la curiosità e l’approvazione di tutti gli addetti ai lavori presenti sui campi della Serie BKT.

BKT poi ha voluto trasmettere vicinanza ai tifosi che non potranno assistere dal vivo alla finale. È stata così ideata l’attività “La Trasferta in Città”, un meet&greet pomeridiano nei punti e nelle piazze storiche della città del club che gioca lontano dal suo stadio (prima Pisa il 26 e poi Monza il 29). I fan potranno incontrare un ex calciatore simbolo della propria squadra del cuore che visiterà i luoghi cittadini per incontrare i tifosi e autografare i palloni ufficiali BKT.

Infine, durante la cerimonia di premiazione della squadra vincitrice dei playoff, verrà incoronato il miglior calciatore degli spareggi della Serie BKT con il Trofeo MVP dei Playoff. Il vincitore riceverà la gold edition del premio e sarà scelto in diretta dai tre giornalisti dei broadcaster ufficiali che per tutta la seconda parte di stagione hanno votato e nominato i migliori del mese: Daniele Barone di Sky, Riccardo Mancini di Dazn e Raffaele Pappadà di Helbiz. (fonte: Lega B)