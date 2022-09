Fiducia alle imprese del territorio: la Viterbese sceglie CR Project top sponsor di maglia

(di Alessia Spolverini) – La US Viterbese (Serie C – girone C) ha scelto il suo top sponsor per la stagione 22/23: CR Project sarà al centro delle maglie di gara, (affiancando il già consolidato “Tecnologia e Sicurezza”, main sponsor dalla s.s. 19/20).

Si tratta di una realtà da 5 anni attiva sul territorio locale con l’obiettivo di costruire impianti di alta e media tensione per il fotovoltaico ed eolico.

Composta da soci esclusivamente viterbesi, ha abbracciato la proposta di collaborazione con la società del “Rocchi” per campanilismo e vicinanza per la squadra, nella speranza che si possa creare una sinergia con altre aziende della città (per crescere insieme verso traguardi sempre più ambiziosi).