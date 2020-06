FICTS: approvati i programmi delle attività internazionali e il calendario-eventi 2020/2021

Il Comitato Esecutivo FICTS – alla luce del Covid-19 – ha approvato i Programmi delle attività internazionali della Federazione ed il Calendario ufficiale dei 20 Festival (nei 5 Continenti) del “World FICTS Challenge” Campionato Mondiale del Cinema e della Televisione sportiva, per opere cinematografiche, televisive e New media, il mezzo di presentazione con il quale la Federazione promuove e diffonde i valori olimpici e la cultura dello sport.

Milano, dal 7 all’11 novembre ospiterà – in presenza – la Finale Mondiale “SPORT MOVIES & TV 2020 – 38th MILANO INTERNATIONAL FICTS FEST”.

La mission della FICTS attraverso il “World FICTS Challenge” è quella di diffondere audiovisivi di argomento sportivo nel mondo della tv e del cinema in cui l’Olimpismo è considerato come “ideale universale di cultura attraverso lo sport” ossia uno strumento di educazione per un cambiamento sociale e per una grande crescita dei giovani.