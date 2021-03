FEDERICO FANTINI CONFERMATO ALLA PRESIDENZA DI ASSI MANAGER FINO AL 2024

Nell’Assemblea Elettiva tenutasi ieri in videoconferenza, i Soci di ASSI MANAGER, Associazione tra gli Sport Business manager italiani, hanno rinnovato la fiducia a Federico Fantini, milanese, 55 anni, confermandolo Presidente del Consiglio Direttivo, che guiderà l’Associazione nel prossimo quadriennio.

Larghissima la partecipazione in modalità smart all’appuntamento associativo (oltre 150 i soci collegati, in rappresentanza degli oltre 250 iscritti), che ha visto, oltre alla lista guidata da Federico Fantini, concorrere nel voto la lista di Federico Zurleni, altro Socio Fondatore di ASSI MANAGER, in lizza per la Presidenza. Alla lista di Fantini sono andati oltre il 60% dei voti utili.

“E’ un giorno triste oggi per chi si occupa di business sportivo in Italia. Se n’è andato Marco Bogarelli, un antesignano di questo settore, un grande manager, punto di riferimento per moltissimi di noi. Alla sua famiglia le condoglianze di tutta ASSI MANAGER”, ha esordito Fantini, nelle sue prime parole dopo la riconferma.

“La nostra Associazione entra in una nuova fase della sua breve, ma intensa vita – ha continuato Fantini. “Abbiamo le carte in regola per diventare uno stakeholder dell’economia sportiva italiana, grazie alla trasversalità professionale che rappresentiamo, una grande ricchezza a disposizione dello sport. La nostra è una missione culturale: promuovere e diffondere una migliore managerialità nello sport, all’insegna delle competenze, dell’innovazione e della qualità delle organizzazioni. Solo così, lo sport potrà liberare tutte le sue grandi energie potenziali e riprendersi quel ruolo centrale di volano economico e sociale del Paese”

Insieme a Federico Fantini, vengono eletti nel nuovo Consiglio Direttivo di ASSI MANAGER Alessandra Guerra, Stefania Demetz, Alessandro Dalla Salda, Filippo Colombo, Amedeo Bardelli, Nicola Tolomei, Daniel Schmidhofer, Paolo Bedin, Claudio Coldebella e Andrea Gazzoli. Segretaria Generale di ASSI MANAGER sarà Barbara Allaria e Tesoriere Mimmo Mazzella.