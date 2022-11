FCI: commissariata la Lega del ciclismo professionistico. Arriva il binomio legale Di Cintio-Tognon

Il Consiglio federale della Federazione Ciclistica Italiana, svoltosi a Milano lo scorso 4 novembre, a seguito del pronunciamento della II sezione della Corte federale d’Appello e in virtù dell’art. 38, comma 1 dello statuto della Lega, ha proceduto al commissariamento della Lega del Ciclismo professionistico (la sede è a Milano), indicando quali Commissari l’avv. Cesare Di Cintio e l’avv. Jacopo Tognon, con l’indirizzo di assolvere ai compiti gestionali della Lega e rivalutare tutte le mutate esigenze del mondo professionistico, tenendo conto delle normative di riferimento e dei principi generali del CONI.

Entrambi i legali hanno maturato una lunga esperienza nel mondo dello sport e del diritto sportivo (sono considerati tra i massimi esperti del settore) con un particolare focus nel calcio professionistico.

Cesare Di Cintio (nella foto sopra), co-titolare e founder di DCF Legal (con sede a Bergamo), ha ricoperto, per molti anni, incarichi professionali in Lega Pro (nel periodo della presidenza Macalli). Di recente supporta a livello legale la Divisione Calcio a 5 (LND) e il Comitato Regionale Lombardia/FIGC (presieduto da Carlo Tavecchio, ex n.1 FIGC). Nel 2018/19 è stato chiamato dalla Federcalcio ucraina (UAF) a lavorare come membro della “procura federale” (Commissione internazionale Etica & Fair Play), all’interno del piano di contrasto nazionale/governativo del fenomeno del “match fixing”.

Jacopo Tognon (nella foto sopra), oltre ad aver ricoperto, nella precedente governance di Lega Pro, il ruolo di Vicepresidente, è uno stimato avvocato di diritto sportivo, in ambito internazionale (è TAS-CAS Arbitrator), e conosce molto bene il mondo delle federazioni, essendo stato anche Presidente della Corte federale della FCI per oltre 10 anni. Dopo l’esperienza in Lega Pro ha potenziato le attività professionali dello studio legale di Padova, dove risiede e lavora. Tra i diversi incarichi è direttore di Sessione per UEFA nell’ambito del programma educazionale UEFA Football Law Programme – Dal 2017 infine è Direttore Scientifico del Master SBS, Strategie per il Business dello Sport (Università Cà Foscari di Venezia e Verdesport).