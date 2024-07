FC Inter: Qatar Airways cresce nella “famiglia” dei partner. Sarà anche sponsor del kit training

L’Inter ha ufficializzato sul sito l’ingresso di Qatar Airways nel ruolo di sponsor della divisa da allenamento della prima squadra (kit training partner). Si tratta di un accordo di durata pluriennale.



In concomitanza con il lancio del nuovo training kit per la stagione 2024-25, Qatar Airways e Inter annunciano di aver rafforzato la propria partnership, con la compagnia aerea che diventa Official Main Training Kit Partner del Club, oltre a rimanere Official Airline Partner.

L’evoluzione della collaborazione testimonia il continuo impegno di entrambi i brand per l’eccellenza e la ricerca della migliore performance, con Qatar Airways che, a partire dalla preparazione precampionato che prenderà il via sabato 13 luglio, rafforza la propria vicinanza alla squadra Campione in carica della Serie A e della Supercoppa Italiana.

Il logo di Qatar Airways avrà ora piena visibilità sul front del training kit e sulle maglie del riscaldamento prepartita in tutte le competizioni, comprese Serie A, Coppa Italia, UEFA Champions League e FIFA Club World Cup 2025™. L’evoluzione della partnership coinvolge tutte le squadre nerazzurre, dalle Inter Women al settore giovanile, e comprende tutte le business unit di Qatar Airways parti dell’accordo già esistente, tra cui l’Aeroporto Internazionale di Hamad (“Official Airport”), recentemente nominato Skytrax World’s Best Airport, il Qatar Duty Free (“Official Duty-Free”), recentemente nominato Skytrax World’s Best Airport Shopping, il Qatar Airways Privilege Club (“Official Frequent Flyer Programme”) e Qatar Airways Holidays (“Official Fan Travel Partner”). L’inclusione di Visit Qatar, l’ente turistico ufficiale del paese, permetterà inoltre una cooperazione a 360 gradi, finalizzata a favorire l’interazione con il pubblico globale.

«Oggi celebriamo il rafforzamento della nostra partnership con l’Inter come Official Main Training Kit Partner, dopo i successi condivisi durante la nostra prima stagione insieme. Abbiamo visto i nerazzurri raggiungere lo status di migliore squadra d’Italia, allo stesso tempo ci siamo posizionati come Migliore Compagnia Aerea del Mondo. Ci auguriamo di continuare questo percorso di successo sia in campo che nei cieli, e rimaniamo impegnati a unire i tifosi attraverso il loro amore per l’Inter. Siamo entusiasti di sostenere la squadra in un’altra entusiasmante stagione sportiva», le parole di Engr. Badr Mohammed Al-Meer, Chief Executive Officer del Gruppo Qatar Airways

«Siamo estremamente soddisfatti di annunciare l’upgrade della partnership con Qatar Airways, che testimonia il successo della collaborazione inaugurata nella passata stagione. In questo primo anno insieme, Qatar Airways si è profondamente integrata nella famiglia Inter, condividendo l’emozione della vittoria dello Scudetto e diventando protagonista di numerose iniziative senza precedenti dedicate ai nostri tifosi. In qualità di Official Main Training Kit Partner, Qatar Airways sarà da oggi ancora più parte della vita del nostro Club, accompagnando i nostri giocatori in tutti gli allenamenti e beneficiando della visibilità mondiale nel riscaldamento prepartita. Ci auguriamo di poter volare insieme a Qatar verso nuovi ed entusiasmanti traguardi», ha commentato Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano.

Dopo aver accompagnato la squadra nella vittoriosa trasferta di Riyadh per la Supercoppa Italiana nel gennaio 2024, Qatar Airways ha ripetutamente dimostrato il proprio impegno a sostenere le aspirazioni competitive dell’Inter. Il viaggio dei nerazzurri con Qatar Airways continuerà nella prossima stagione, con la compagnia aerea che porterà i Campioni d’Italia a disputare le competizioni internazionali.

Vincitrice del titolo di Skytrax World’s Best Airline per l’ottava volta, Qatar Airways continuerà a facilitare i viaggi internazionali dei tifosi dell’Inter per assistere alle gare della squadra allo Stadio San Siro. Inoltre, la compagnia aerea continuerà ad avere visibilità sui LED a bordocampo, offrendo al contempo emozionanti attivazioni per coinvolgere i tifosi e unire il mondo dello sport, dell’arte e del design e consolidando ulteriormente il legame tra Qatar Airways e la città di Milano.

Oltre al brand Qatar Airways sul front della maglia, il training kit per la stagione 2024/25 vede l’esordio di BPER sulla manica in qualità di Official Training Kit Sleeve Partner, mentre sul retro è confermata la presenza di KONAMI, Training Kit Back Partner dal luglio 2022. (fonte: FC Inter)