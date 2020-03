F.1: DP WORLD NUOVO TITLE SPONSOR DELLA SCUDERIA RENAULT

(di Sejon Veshai) – Alle porte del primo gran premio della stagione 2020/21 (sul circuito di Melbourne), anche la Formula 1 ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte all’emergenza Coronavirus, cancellando il weekend di gare in Australia (per la presenza di un caso di positività all’interno del team McLaren) e i successivi due appuntamenti in Bahrein e in Vietnam.

Nonostante il periodo delicato che sta attraversando tutto il Circus, in settimana è stata resa ufficiale la partnership tra la scuderia francese Renault e la società di logistica DP World Limited, che diventerà title sponsor del Team con sede a Enstone, nel Regno Unito. Fondata nel 2005 a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, Dp World è leader mondiale nelle attività di logistica operativa su terminal marittimi internazionali e servizi correlati. La movimentazione dei container è l‘attività principale della società e si svolge attraverso una fitta rete di 82 terminal marittimi presenti in oltre 40 Paesi che equivalgono a circa il 10% del traffico globale di container.

La nuova monoposto, la R.S. 20, è stata presentata all’Albert Park di Melbourne in presenza del Presidente di Renault Sport, Jerome Stoll e del Team Principal Cyril Abiteboul, accompagnati dai piloti ufficiali per la stagione 2020, Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon. Oltre alla nuova livrea, simile a quella dello scorso anno, con la conferma dei colori tradizionali, nero e giallo, a catturare l’attenzione è stato il logo del nuovo partner DP World, presente sia sull’ala anteriore che su quella posteriore. Come title sponsor, il brand legato alla logistica è entrato anche a far parte del nome del team, che ora si chiama Renault DP World F1 Team.

Oltre alla volontà di tornare a competere per le prime posizioni nel campionato mondiale, Renault F1 sta parallelamente portando avanti grandi progetti in ambito tecnologico, come il raggiungimento entro il 2030 di una vettura con bilancio del carbonio neutrale.