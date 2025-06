Eventi – RiminiWellness 2025: +30% di crescita sull’edizione precedente.

RiminiWellness 2025 si è presentata come la spinta più forte verso il benessere globale: la crescita del pubblico dall’estero, con prevalenza delle presenze professionali, tocca infatti un +30% sull’edizione 2024. La strategia di internazionalizzazione di IEG sui suoi prodotti di punta porta RiminiWellness a connettere l’industry del comparto sui mercati strategici nel mondo in un circolo virtuoso che riatterra a sua volta su Rimini.

Crescita straordinaria anche per le presenze totali (Italia + Estero): +32% sulla precedente edizione. Numeri che accompagnano il grande successo della manifestazione internazionale di Italian Exhibition Group (IEG) dedicata a fitness, sport, benessere e sana alimentazione che si conclude in queste ore alla Fiera di Rimini.



STRAORDINARIA VISIBILITA’ MEDIATICA E GRANDI NUMERI SUI SOCIAL

552 giornalisti accreditati, centinaia di servizi e dirette tv e radio, pezzi su stampa trade, servizi e interviste on line e off line, media partnership di prestigio con alcuni dei più grandi editori italiani, numeri esplosivi sui social hanno fatto di RiminiWellness 2025 il simbolo dell’apertura di una stagione estiva molto promettente, anche grazie ai tanti eventi calendarizzati sul territorio.



BUSINESS, DIVERTIMENTO E NETWORKING AL CENTRO DELL’EVENTO

Suddivisa in sei aree tematiche e distribuita su 30 padiglioni e 190.000 metri quadrati tra aree indoor e outdoor del quartiere fieristico di Rimini, RiminiWellness ha ospitato oltre 350 brand espositori, 2.000 ore di allenamenti per il grande pubblico di appassionati e sportivi con le discipline più innovative per restare in forma, 80 appuntamenti tra convegni ed eventi e il coinvolgimento di più di 30 associazioni internazionali. In fiera i grandi marchi internazionali e il meglio del Made in Italy per le attrezzature sportive per l’allenamento, sana alimentazione, nutrizione, abbigliamento e servizi.



FOCUS SUL MERCATO E L’INNOVAZIONE

Impresa e innovazione al centro con la prima edizione del Fitness Franchising Day in collaborazione con Affilya e con gli Stati Generali del Fitness e del Wellness: al centro, temi come corporate wellbeing, investimenti nel settore e trasformazione digitale. L’Innovation Area, con 20 startup, ha favorito un dialogo tra ricerca e industria, promuovendo nuove soluzioni integrate tra sport, salute e tecnologia.



FORMAZIONE, MADE IN ITALY ED ENERGIA CONDIVISA

Elemento distintivo del 2025 il patrimonio formativo di RiminiWellness, accessibile a professionisti sanitari, trainer, studenti e operatori del settore attraverso workshop, talk e momenti di know-how sharing. Tra i momenti di punta, il Forum su Sport e Sostenibilità con il contributo di partner come Ministero dell’Ambiente, Nazioni Unite, CONI e UEFA, per una riflessione strategica sull’evoluzione dello sport in chiave 2030–2040. A RiminiWellness anche la presentazione di ricerche inedite quali “Wellness, la classifica delle province italiane” realizzata in collaborazione con Il Sole 24 Ore; “Studi di mercato sui consumatori di fitness in Italia”, condotta da Les Mills con il contributo IFO; “I processi di invecchiamento e l’esercizio fisico” a cura della Federazione Italiana Fitness e l’Università San Raffaele di Roma.



UN’ESPERIENZA COMPLETA DALLA FIERA ALLA RIVIERA CON RIMINIWELLNESS OFF

RiminiWellness e la sua energia a tutto tondo, dalla fiera a territorio, come esperienza collettiva di energia, inclusione e benessere, grazie alla terza edizione di RiminiWellness OFF. Il “fuori fiera”, organizzato in collaborazione tra IEG e il Comune di Rimini, ha coinvolto la community globale di appassionati e sportivi con 200 appuntamenti tra parco del mare, spiaggia, città ed entroterra.



IEG WELLNESS NETWORK

RiminiWellness guida l’espansione globale di IEG Wellness Network, il pool di manifestazioni estere di settore di Italian Exhibition Group. Ecco le prossime tappe globali: • Dubai Active Show, Dubai Active Industry, Dubai Muscle Show | 24-26 ottobre 2025, Dubai; • Riyadh Muscle | 5-7 febbraio 2026, Riyadh, Saudi Arabia.

RiminiWellness dà appuntamento al 2026 a Rimini, da giovedì 28 a domenica 31 maggio: l’energia non si ferma.