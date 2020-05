eSports: al via la 2a tappa della School eLeague in collaborazione con Go Project

Sabato 23 maggio seconda tappa della “School eLeague” di Lazio Innova e Regione Lazio. In collaborazione con Go Project Srl, agenzia di comunicazione che lavora anche in ambito di organizzazione di eventi eSports, e Mkers (Professional Esport Organization), “Lazio Innova” ha attivato un progetto proprio sul tema eSports, denominato School eLeague.

Gli eSports possono essere uno strumento per veicolare messaggi e valori positivi e rappresentano un’opportunità per tutti senza barriere e distinzioni. La capacità di catalizzare l’attenzione di molti giovani trasforma i campioni di eSports in influencer seguiti da milioni di adolescenti che ne adottano comportamenti e modi di affrontare la crescita.

In un momento così delicato, in cui anche i ragazzi sono chiamati a stare a casa e ad essere responsabili, School eLeague rappresenta uno spazio di intrattenimento e sensibilizzazione all’interno di un ambito che vede un gran numero di giovani coinvolti.

School eLeague è:

una competizione di eSports di FIFA20 senza scopo di lucro dedicata agli studenti degli Istituti Scolastici della Regione Lazio che culminerà in una fase finale presso lo Spazio Attivo di Lazio Innova Regione Lazio;

un’occasione di analisi ed approfondimento con dei talk sul mondo eSports con i principali esperti di settore: numeri, opportunità economiche ed imprenditoriali, sviluppo futuro, formazione ed informazione.

Sabato 23 maggio, dalle ore 14,00 alle 19,00 ci sarà la prima tappa di qualifiche online.

Max 128 studenti di età compresa tra i 16 – 19 anni appartenenti ad uno degli Istituti Scolastici del Lazio di potranno iscriversi per giocare al seguente link: https://schooleleague.goesport.it

Le iscrizioni saranno possibili a partire da lunedì 11 maggio fino a sabato 23 maggio alle ore 12,00.

I migliori 4 di ciascuna tappa online si qualificheranno per la fase finale a Zagarolo presso lo Spazio Attivo di Palazzo Rospigliosi (in data da definire).

Ecco i primi 4 classificati della prima tappa online giocata sabato 2 maggio che si sono qualificati alle fasi finali:

Ercosix 03 del Liceo Scientifico Giuseppe Peano di Roma Gianluca01 di ISS Marconi di Civitavecchia Malvis_03 del Liceo Istituto Santa Maria di Roma Giammysandro del Liceo Scientifico Paolo Borsellino e Giovanni Falcone di Zagarolo

Sul sito ufficiale https://schooleleague.goesport.it si potranno consultare tutte le info sull’iniziativa compreso il regolamento.