Erreà e il Norwich City (EPL) insieme per la fan base. Maglia limited dedicata ai tifosi

#ToTheFans – this one is for you! Questo è l’hashtag che accompagna la presentazione della speciale divisa limited edition che Erreà Sport ha realizzato per il Norwich City e che il club inglese, neopromosso in Premier League, ha voluto espressamente dedicare a tutti i propri supporters.

La maglia nasce, infatti, con l’idea di portare in campo, sul proprio petto, i tifosi anche in questo periodo di lontananza dagli stadi. Un segno di affetto e gratitudine, dopo una stagione vissuta a distanza, pensato per celebrare il profondo legame tra giocatori e fans.

La divisa, nei classici colori del giallo e del verde, e realizzata anche in un elegante e aggressiva versione nera, riporta al centro un collage di immagini, stampato in transfer, che ha come protagonista proprio momenti di tifo con la scritta “welcome to Norwich a fine city”. (fonte: Erreà Sport)