EQUtv e FISE insieme fino al 2026. Sarà media partner della Federsport Equestri.

In occasione di Fieracavalli, la più importante manifestazione nazionale dedicata al mondo equestre, EQUtv e la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) hanno annunciato un accordo di media partnership che sancisce l’inizio di una collaborazione strategica tra due realtà impegnate nella valorizzazione del cavallo e dello sport equestre in Italia. L’intesa – si legge su Agipronews – è stata presentata oggi, giovedì 6 novembre, sul palco dell’Arena FISE da Maria Chiara Polselli, CEO di Epiqa, e da Marco Di Paola, Presidente FISE.

La collaborazione tra EQUtv e FISE, valida fino al 31 dicembre 2026, nasce con l’obiettivo comune di ampliare la visibilità delle discipline equestri e diffondere la cultura del cavallo attraverso una programmazione televisiva dedicata, rubriche tematiche e contenuti multimediali diffusi attraverso tutti i canali della comunicazione, dalla tv alle piattaforme digitali. Un binomio perfetto tra chi vive lo sport e chi lo racconta ogni giorno.

“Sono davvero felice e orgogliosa di celebrare, insieme alla FISE e al suo Presidente Marco Di Paola, un accordo che segna l’inizio di un nuovo capitolo per EQUtv che da oggi diventa media partner della Federazione Italiana Sport Equestri” ha dichiarato Maria Chiara Polselli, CEO di Epiqa “Per noi questa partnership rappresenta un riconoscimento importante del lavoro svolto e dell’impegno quotidiano nel promuovere la cultura del cavallo in tutta Italia. Un impegno che affonda le proprie radici nella storia e nella tradizione di Snai che da sempre accompagna l’ippica e i suoi protagonisti, condividendo con la Federazione i valori più autentici dello sport: dedizione, rispetto e amore per il cavallo”.

“Siamo molto lieti di aver avviato questa nuova media partnership con EQUtv” ha dichiarato il Presidente FISE, Marco Di Paola – “Si tratta di una collaborazione strategica che ci permetterà di condividere un percorso comune dedicato alla valorizzazione e alla promozione degli sport equestri e del cavallo atleta. Un progetto che mira a diffondere ulteriormente la cultura del cavallo, grazie a rubriche tematiche e contenuti di approfondimento che offriranno al pubblico e ai telespettatori l’opportunità di conoscere più da vicino il nostro mondo…”, ha concluso Di Paola.

Nel dettaglio, l’accordo prevede per EQUtv la qualifica di Media Partner FISE, la presenza del logo dell’emittente sul sito ufficiale della Federazione, la possibilità di diffondere newsletter dedicate alla promozione dei palinsesti e dei podcast degli eventi federali, ma anche la reciproca condivisione dei contenuti sulle rispettive piattaforme IG e FB.

Grazie a questa collaborazione, l’emittente seguirà e racconterà i Campionati Italiani Senior di tutte le discipline, i Campionati Giovanili delle discipline olimpiche, gli appuntamenti in programma presso l’Arena FISE di Fieracavalli già da questa edizione 2025 e le Ponyadi, la grande manifestazione estiva che riunisce i giovani atleti under 14 provenienti da tutta Italia, che si confrontano in diverse discipline equestri.