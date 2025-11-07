Carriere – Simone Perillo (SG/FISE) entra nel board della FEI.

L’Assemblea generale della FEI (Federazione Equestre Internazionale) conclusasi oggi a Hong Kong (Cina) ha ufficializzato oggi l’elezione dell’alto dirigente Simone Perillo nel board della Federazione internazionale.

Perillo è attualmente Segretario generale della Federazione Italiana Sport Equestri e Vicepresidente della European Equestrian Federation. Un esito arrivato a larga maggioranza da parte dell’intera Assemblea (69 favorevoli, 4 contrari e 1 astenuto).

All’appuntamento, che riunisce annualmente tutto il mondo degli sport equestri a livello internazionale, hanno partecipato i rappresentanti delle federazioni equestri nazionali di tutto il mondo.

Simone Perillo, (52 anni), napoletano di nascita, ma ormai romano d’adozione è un manager con significative esperienze nel settore industriale e nella gestione dello sport. Nel 2017 è stato nominato Segretario generale della Federazione Italiana Sport Equestri, successivamente nel 2021 è entrato a far parte del Board della Federazione Equestre Europea (EEF), di cui è diventato Vicepresidente Vicario proprio lo scorso 7 ottobre.

“Sono molto contento – ha dichiarato Perillo – per l’ampio voto di fiducia ricevuto a Hong Kong in occasione dell’Assemblea Generale FEI. È un significativo riconoscimento dell’autorevolezza della FISE e dell’intero movimento sportivo equestre italiano, che ha una consolidata tradizione e annovera numerose eccellenze proiettate verso il futuro.

All’Assemblea FEI oggi è intervenuto Niccolò Campriani, Olimpionico italiano straordinario e ora VicePresident for Sports – Los Angeles 2028, con una presentazione che ha illustrato la grande importanza degli sport equestri nel panorama olimpico e presentato la sede dei prossimi Giochi per le discipline dell’equitazione: è stata una fonte d’ispirazione. Farò del mio meglio per contribuire alla continua crescita degli Sport Equestri in Italia e a livello internazionale”, ha concluso.