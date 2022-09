Enervit nuovo Official Nutrition Partner di Benetton Rugby

Enervit è Official Nutrition Partner di Benetton Rugby, il logo Enervit sarà presente sul fianco dei pantaloncini dei kit gara indossati dai Leoni nei propri impegni internazionali. Non solo, led a bordocampo, maxischermo, sito internet e applicazione mobile saranno soltanto alcune delle piattaforme sulle quali apparirà il brand del neo partner dei Leoni.

Fabio Rigoletto, Responsabile Commerciale e Marketing di Benetton Rugby: “Siamo estremamente soddisfatti di dare inizio ad una nuova partnership con un’importante multinazionale quale è Enervit. Un’azienda, con la quale, ciascuno nel proprio settore, condividiamo valori ed obiettivi. In vista della nuova stagione, Enervit, grazie al suo know-how multidisciplinare, sarà il perfetto alleato per i nostri atleti nella performance e nell’integrazione alimentare”

Paolo Calabresi, Enervit Marketing Director Sport&Fitness Division: “È un grande piacere tornare ad essere protagonisti in questa disciplina insieme ad una squadra che quest’anno fra l’altro festeggia i 90 anni. Uno sport che ci vede in totale sintonia per il forte spirito di squadra, dentro e fuori dal campo. Siamo felici di supportare gli atleti nella loro performance, con tutta la nostra esperienza multidisciplinare e con i prodotti più innovativi, frutto della continua ricerca scientifica”.

Nata nel 1954, Enervit The Positive Nutrition Company è una società attiva nel mercato dell’integrazione alimentare sportiva e della nutrizione funzionale attraverso la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di alimenti ed integratori per chi pratica sport ed è attento al proprio benessere. Enervit S.p.A. promuove la cultura della nutrizione positiva unita al valore di una costante attività fisica, e si impegna ad agire nel rispetto dell’ambiente, delle persone e della comunità, per contribuire in modo credibile ad una transizione sostenibile. L’intero processo produttivo, dall’ideazione alla sperimentazione, dalla messa a punto alla produzione, avviene negli stabilimenti di Zelbio (CO) ed Erba (CO), al fine di garantire il più alto livello di Qualità.