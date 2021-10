ELEVEN SPORTS ITALIA: LANCIO SULLA PIATTAFORMA GLOBALE ELEVENSPORTS.COM

Eleven Italia annuncia il nuovo servizio di streaming su Elevensports.com, la nuova piattaforma globale del Gruppo Eleven per la stagione 2021/22.

Eleven Italia utilizzerà la tecnologia all’avanguardia di Elevensports.com e il suo ampio portafoglio di diritti per fornire un’esperienza di streaming migliorata e un’offerta di contenuti ampliata agli abbonati italiani.

Il servizio di streaming globale Elevensports.com è stato lanciato quest’estate, dopo l’acquisizione da parte del Gruppo di MyCujoo e della sua tecnologia di streaming proprietaria nel novembre 2020.

Anche il mercato italiano quindi potrà avvalersi della tecnologia della piattaforma globale Elevensports.com continuando ad intrattenere e soddisfare i propri utenti grazie alla trasmissione di tutto il campionato di Serie C con contenuti live e on-demand e format come “Diretta Gol” che verrà presentato a brevissimo tra le grandi novità della stagione che includono un’offerta premium con EuroLeague ed Eurocup di basket e la Jupiler Pro League (calcio belga), le rinnovate partnership con la Federazione Pallamano (Serie A maschile e femminile), la Federazione Nuoto (campionato serie A di Pallanuoto), il CIV (campionato Italiano Velocità 2 ruote) e a molti altri contenuti ed eventi che entreranno a far parte del palinsesto nel corso della stagione.

In quest’ottica Elevensports.com, grazie alla sua nuova dimensione globale, potrà anche soddisfare direttamente la richiesta di tutti i tifosi e appassionati della Serie C all’estero.

A partire da questa stagione sportiva, infatti, il Gruppo Eleven distribuisce anche i diritti internazionali del campionato di Serie C all’estero per trasmettere più di 1.200 partite oltre a contenuti esclusivi, tra cui gli highlights delle gare, le interviste a calciatori e allenatori e tutte le curiosità sui 60 club della Serie C.

Pedro Presa Chief D2C Officer di Eleven Sports HQ ha commentato: “La nuova piattaforma ELEVENSPORTS.com fornisce un’offerta D2C globale attraverso soluzioni tecnologiche all’avanguardia e sarà ora utilizzata per ampliare l’offerta contenutistica del mercato italiano. La nostra ambizione è quella di continuare a migliorare le soluzioni di streaming per soddisfare sempre di più tutti i nostri utenti”.

“Crediamo nelle sfide e consideriamo l’innovazione tecnologica come requisito chiave per abilitare il nostro core business” – ha poi aggiunto Giovanni Zurleni Amministratore Delegato di Eleven Sports Italia – “La nostra visione fan-centrica ora può confermarsi non solo attraverso un’attenzione a nuovi e sempre più ingaggianti contenuti, ma anche attraverso nuove funzionalità di streaming con una tecnologia all’avanguardia messa a sevizio della nostra offerta crescente di contenuti sportivi ed entertainment live e on demand fino a poter trasmettere e gestire in autonomia gli eventi con un partner affidabile e globale”.

Tra le nuove funzionalità di Elevensports.com, infatti, ci sarà anche la possibilità per detentori di diritti sportivi (niche-premium e longtail) di produrre contenuti dal vivo personalizzando gli eventi e monetizzando attraverso pubblicità e sponsorizzazioni.

Tutti gli appassionati di sport potranno quindi accedere all’offerta Eleven attraverso i dispositivi mobili, smart tv, cromecast e app direttamente scaricabili dagli store.