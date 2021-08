Leo Messi non è più un giocatore del Barcellona

Leo Messi lascia il Barcellona. Il calciatore argentino svincolato da fine giugno, stava trattando il rinnovo del contratto con il club catalano ma l’intesa alla fine è sfumata.

E’ stato proprio il Barcellona a comunicare la notizia sul proprio sito: “Nonostante sia stato raggiunto un accordo con l’intenzione di firmare un nuovo contratto, non si potrà formalizzare a causa di ostacoli economici e strutturali . A fronte di questa situazione, Leo Messi non resterà legato al Barcellona e le due parti esprimono il loro fortissimo rammarico per essere riusciti ad esaudire i rispettivi desideri…Il Barcellona vuole ringraziare con tutto il cuore il giocatore per l’apporto che ha dato e manifestargli l’apprezzamento del club, augurandogli il meglio per il suo futuro”.