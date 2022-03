È tutto pronto per il via della stagione 2022 della MotoGP

Su Sky e in streaming su NOW tornano le grandi sfide del Motomondiale, con la diretta di tutti i 21 GP e 6 di questi (Stati Uniti, Spagna, Italia, Germania, Misano e Aragón) live anche in chiaro su TV8. Si riparte dal GP del Qatar (domenica 6 marzo la gara della MotoGP alle ore 16 raccontata da Guido Meda e Mauro Sanchini) con grandi aspettative e tanta voglia di vedere in pista la nuova generazione dei piloti che si sfideranno per il titolo, inaugurando un nuovo ciclo per la Top Class. Sarà la prima volta senza Valentino Rossi dopo la lunghissima era che lo ha visto protagonista sui circuiti di tutto il mondo per 26 anni.

MOTOGP, LA STORIA CONTINUA. Tra passato e futuro, Sky racconterà attraverso un format inedito le monografie dedicate alle vite dei piloti, con un occhio particolare alle sette promesse italiane, cercando di offrirne un ritratto umano, oltre che sportivo. Senza dimenticare il mito, con la produzione originale “I racconti di Valentino”, una serie di nove puntate sulla vita di Valentino Rossi, con i momenti che hanno scandito il suo lungo e glorioso percorso in pista.

Tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. Si parte giovedì 3 marzo alle ore 14.15 con primo appuntamento della stagione con Paddock Pass, seguito alle 15 dalla conferenza stampa dei piloti dal circuito di Losail. Alle 17, il Paddock Live Show condotto da Vera Spadini, con ospiti in studio e collegamenti da Losail per le interviste e le ultime notizie. Alle 18.15 su Sky Sport 24, appuntamento con Racebook, con Guido Meda e Antonio Boselli.

Venerdì 4 Marzo, live dalle 9.45 sul canale Sky Sport MotoGP la prima giornata di prove libere dal circuito di Losail, che si chiuderà alle 17 con il Paddock Live Show condotto da Vera Spadini, seguito da Talent Time alle 17.30. A seguire, alle 17.45, per la prima volta sul canale Sky Sport MotoGP, il film “SIC”, il documentario Sky Original sull’indimenticabile campione Marco Simoncelli, diretto da Alice Filippi, prodotto da Sky, Fremantle Italy e Mowe, distribuito come uscita evento al cinema da Nexo Digital alla fine del 2021.

Sabato 5 Marzo, dalle 9.20 la diretta delle FP3 delle tre classi e dalle 13.25 le qualifiche di Moto3, a seguire (alle 14.20) quelle della Moto2 e alle 15.55 la MotoGP.

Paddock Live Show alle 17 e poi Talent Time alle 17.30 ci porteranno alla conferenza stampa dei piloti, live dalle 17.45 sempre sul canale 208 e sul 201.

Domenica 6 Marzo, dalle 10.55 il warmup delle tre classi. Poi le gare: alle 13 il via della Moto3, alle 14.20 la Moto2 e alle 16 la MotoGP. Al termine della gara, appuntamento con Zona Rossa, per i commenti e le interviste a caldo dei protagonisti della MotoGP. A seguire Race Anatomy, dalle 18, condotto da Cristiana Buonamano, con gli interventi di Guido Meda, Mauro Sanchini, Antonio Boselli e ospiti dal mondo del paddock e dei box.

In arrivo Paddock Life, un nuovo modo di vivere il villaggio itinerante dei piloti e ciò che accade dietro le quinte dei tracciati di tutto il mondo. Il racconto della MotoGP passa attraverso i paddock d’Europa con lo Sky Truck, lo studio mobile dotato di terrazza con vista sui circuiti e la Sky Sport Bike, che agevola le analisi tecniche insieme allo Sky Sport Tech, per studiare nel dettaglio le moto e analizzare traiettorie, curve e sorpassi. Mattia Pasini sarà l’insider in pista per la MotoGP con le sue incursioni nelle telecronache di Guido Meda e Mauro Sanchini, oltre ad essere la voce tecnica della Moto2 e Moto3 accanto a Rosario Triolo, in alternanza con Federico Aliverti. A Vera Spadini la conduzione dei Paddock Live Show pre e post gara, mentre per le interviste ai box ci saranno Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli. Grandi conferme per le rubriche di Sky Sport MotoGP: tornano Wheels, con Guido Meda, e l’appuntamento domenicale con Race Anatomy MotoGP, con Cristiana Buonamano. E poi Passione MotoGP, Top Riders, Storie di GP, Paddock Pass e Fever. E ancora, tutte le rubriche in diretta: Paddock Live Show, Talent Time (il venerdì e il sabato del weekend di gara), Grid (nel pre gara) e Zona Rossa (nel post gara).