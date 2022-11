DL Aiuti-quater, Casini (Lega Serie A): “Divieto di sponsorizzazioni scommesse, 100 milioni di euro all’anno in meno”

“A partire dal 2018″ alle società di calcio “sono venuti a mancare oltre 100 milioni di euro annui legati al divieto di pubblicità, anche indiretta, delle scommesse”. Come riporta agipronews lo ha ricordato, nel corso di un’audizione sul DL Aiuti-quater in Commissione Bilancio al Senato, il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini. Il divieto (collegato alle stringenti norme del Decreto Dignità), che “ha portato un ulteriore calo di entrate”, inoltre “non vige negli altri Paesi europei: quindi in Italia è possibile comunque vedere in tv queste sponsorizzazioni“.