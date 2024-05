Disegni geometrici per la nuova divisa di gara del Càdiz CF

Il Cádiz CF (fino ad un anno fa nella Liga) ha svelato le nuove maglie ‘Home’ e ‘Away’ realizzate da Macron che il club andaluso indosserà nel corso della stagione 2024/25. Come lo scorso anno, è il passato ad ispirare il design dei nuovi kit gara: per il kit Home il tradizionale abbinamento tra giallo e dettagli blu royal è arricchito da scelte grafiche e geometriche di grande impatto e che si rifanno ad una divisa utilizzata tra il 1991 e il 1994. Il kit Away è invece bianco con dettagli azzurri e neri, a richiamare quella da trasferta indossata nella stagione 1985-86, anno della prima storica salvezza nell’allora Primera División.

La maglia Home 2024-25 del Cádiz CF ha il collo a polo in maglieria blu royal con fini righe gialle e bianche, abbinamento presente anche sui bordi manica. In blu royal sono anche le due ampie bande sulle spalle, mentre il corpo anteriore e posteriore della maglia è giallo. A caratterizzare graficamente la maglia del Cádiz CF è la figura del triangolo che richiama sia lo stemma del club andaluso che il Macron Hero. Il risultato è un richiamo allo stile delle divise indossate dal club nei primi anni ’90, ma in una forma del tutto rivisitata e moderna. Triangoli in stampa sublimatica sono presenti in due tonalità di giallo sulla parte alta anteriore e in blu nelle bande sulle spalle, mentre sulle maniche la grafica si riproduce a contrasto giallo-blu. Lo stesso tema è inserito anche nel backneck personalizzato, dove insieme al logo della società è presente il logo Macron e la scritta Designed in Bologna, a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel Macron Campus.

Nel colletto è inserito un tape personalizzato con in blu la scritta CÁDIZ CF 1910 intervallata dallo stemma societario. Nel retro del collo a polo, ricamata e in giallo, è presente la data 1910, anno di fondazione del Cádiz Club de Fútbol. I pantaloncini sono previsti in due versioni: blu con bande laterali gialle con la grafica a triangoli blu oppure gialli con triangoli blu sulle bande laterali.

La nuova maglia ‘Away’ del Cádiz CF è bianca con collo a polo azzurro, colore presente anche sui bordi manica e nell’ampia banda orizzontale posta al centro del petto. Sulle spalle è ripetuta una grafica geometrica blu navy in stampa sublimatica, riproposta anche sui fianchi dei pantaloncini bianchi. Anche in questo caso all’interno del colletto è presente il tape personalizzato con la scritta scritta CÁDIZ CF 1910, intervallata dallo stemma del club. Sul petto, a sinistra, in blu navy, è ricamato il Macron Hero, mentre a destra è applicata la patch con il logo del Cadiz CF interamente in blu navy su bianco. Sul retro del colletto appare la data 1910. Il kit è completato dai calzettoni bianchi con bordo superiore azzurro